Nikon Coolpix W300, Darbeye Dayanıklı, Su ve Toz Geçirmez

Nikon yaz ayları için oldukça sağlam yeni Point-to-Shot Kamerasını Duyurdu.

Nikon Coolpix W300 önümüzdeki yaz aylarında dijital marketlerde 390$’dan satışa sunarak en büyük rakiplerinden Olympus’un gerisinde kalmak istemiyor.

Yeni Coolpix W300, 2015 yılında tanıtılan AW130’dan birkaç özellik ödünç aldı; bunlar arasında 16-MP içeren (1 / 2.3 inç) bir CMOS sensörü, 5x optik zumlu, 3 inç LCD ile dahili NFC, WiFi ve GPS’li geniş açılı mercek var.

Doğal olarak, W300 ayrıca su geçirmez (100ft / 30m), donma önleyici (14F / -10C), darbeye dayanıklı (7.9ft / 2.4m) ve toz geçirmezdir. Fakat burada ana yeni özellik, 30fps’de 4K UHD (3.840 x 2.160) video desteği.

Nikon Coolpix W300, Darbeye Dayanıklı, Su ve Toz Geçirmez!

Seyahatlerinizi ve maceralarınızı süper yüksek çözünürlükte kaydetmenin yanı sıra, film modunda çekim yaparken hareketsiz görüntüler de yakalayabilirsiniz ki bu bir çok 4K kameraların yapabileceği bir özellik değildir.

Nikon, ergonomik açıdan W300’ünün AW130’dan biraz daha iyi bir iyileşme olduğunu belirtti. Bu tasarım, hafifçe yeniden tasarlanmış bir tutma yeri sayesinde, elinizin altında kavramayı ve rahatça tutmayı kolaylaştırıyor.

İlgilenenler için bu yaz raflardaki yerini 395$ satış fiyatı ile alacak. Olympus’un geçtiğimiz günlerde duyurduğu TG-5 sağlam kamerasında 55 dolardan daha düşük olduğunu söylemek lazım.

Galeri: Nikon Coolpix W300 | 6 Foto

Engadget