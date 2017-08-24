Nikon D850 DSLR Hız ve Çılgın Çözünürlüğü Harmanlıyor

Nikon’dan yeni D850 DSLR

Nikon D850 DSLR Hız ve Çılgın Çözünürlüğü Harmanlıyor. 9 fps’ye kadar 45.7 Megapiksel RAW image çekebilirsiniz.

Nikon 100. yılına özel çok özellikli bir D850 modelini fotoğrafçıların taleplerini de göze alarak çıkaracağını ümit edenler bunda yanılmadı. Şirket bu beklentilere karşılık verdi yeni DSLR modelini duyurdu.

D850 45,7 megapiksel sensörle orta formatta yer alıyor, orta çözünürlüklü bir alana girse de bu görüntüleri isteğe bağlı pil -grip opsiyonu ile – 7 fps veya 9 fps hızlarında elde edebiliyorsunuz.

4K video desteğimi? evet 30 fps’de 4K video desteği de mevcut.

D850’nin yeni sensörü selefi konumundaki D810’da kullanılan 36.2 megapiksellik sensörü göz önüne aldığımızda oldukça iyi bir sıçrama olarak görülüyor.

Nikon bu durumu “benzeri görülmemiş bir çözünürlük, dinamik aralık, ISO ve işlem gücü birleşimi” olarak yorumluyor. Arka taraf aydınlatmalı (BSI) CMOS sensörüne sahip olan şirketin ilk DSLR’sidir ve maksimum netliği korumak için optik alçak geçiren filtreden (OLPF) kaçınır. Nikon bunu kimin yaptığından bahsetmedi ancak Sony; 42 megapiksel çözünürlüklü, tam çerçeve Alpha A7R II modelinde oldukça benzer bir sensör kullanıyor.

Galeri: Nikon D850 full-frame DSLR | 19 Photos

ISO aralığı 64’ten 25 bin 600’e kadar ama, 32’den 102 bin 400’e kadar genişletilebilir. D5’in 99 cross type sensörü, multi cam 20K otofokus, 153 nokta hızlı ateşleme özelliklerini ödünç aldığını görebiliyoruz. Yeni Expeed 5 görüntü işlemcisi sayesinde 51 kare 45.7 Mp 14-bit RAW yada 170 kare 12-bit RAW image çekimi ile daha yüksek hızları daha kullanışlı hale getirecek bir ara belleğe sahip.

D850’de “silent shooter – sessiz atıcı” Modu var. Böylece tam bir sessizlik içinde çekimler yapabilirsiniz. Hassas olayları çekmek için ideal görünüyor.

Video Açısından;

Lens seçeneklerini artırmak ve gerçek bir görüş alanı sağlamak için 16: 9’daki sensörün tüm genişliğini kullanan 4K UltraHD (3,840 x 2,160) çözünürlüğüne bakıyorsunuz diyor Nikon. 120 fps’de 1080p video çekebilirsiniz. 4K kamera kullanarak 8K görüntü elde edebilirsiniz.

UltraHD video, D850’nin hafıza kartlarına (XQD veya SDHC II) kayıt edilebilir.

Bununla birlikte, yüksek kaliteli 4: 2: 2 8-bit sıkıştırılmamış video (malesef 10-bit değil) sadece HDMI çıkışıyla harici bir kaydediciye kayıt edilebilir (bu, Sony’nin A7R II ve A99 II’nin çalışması ile çok benzerdir; yön).

Geri kalan kısımda ise, 3 inç boyutunda, 3 inç boyutunda RAW dosyalarının yanı sıra tam çözünürlükte 1,840 çekim veya bir şarjla 70 dakikalık videolar sunan bir pil, 3,6 inç dokunmatik ekran, radyo flaş denetimi bulunuyor.

Ayrıca, çift kart yuvaları, ışıklı düğmeler, odak yığılması ve WiFi ve Bluetooth bağlantısı gibi özelliklerle. Hava şartlarına dayanıklı Magnezyum bir gövde elde edersiniz.

Nikon D850, manzara, olay ve portre fotoğrafçılarını ve spor fotoğrafçılarını belli ölçüde memnun edebilir. D5’in 12 fps’lik yüksek çekim hızına erişemese de daha yüksek çözünürlük ve daha fazla kırpma seçenekleri ile daha iyi kalite sunuyor.

Tüm bunlar göze alındığında rakiplerinden Fujifilm’in orta formatta 51.4 megapiksel kameraya sahip olan 6.500 $ satış fiyatlı GFX 50S fotoğraf makinesine de oldukça iyi bir tepki – cevap olduğu söylenebilir. Nitekim basın açıklamasında OrtaFormat ifadesinin üstüne basa basa söyleyen Nikon’un Fujifilm’e ve Hasselblad’a bir mesaj verdiği oldukça açık.

Bu noktada Nikon, orta formatlı rakiplerine kıyasla çok daha kapsamlı FX lens koleksiyonuna sahip olduğunu da hatırlatıyor.

Özellikleri açısından Canon’un 50.2 megapiksellik 5Ds modeline, çözünürlük açısından uymasada bir çok yanıyla uyuşuyor. Sony a7R II ye görede benzer özelliklere sahip ve çok daha hafif. Ancak profesyoneller hala gerçek optik vizörü kullanmayı tercih ediyor ve yine belirtmekte fayda var; lens seçimi açısından hiç süphesiz Nikon daha iyi.

D850’ye en yakın rakip aslında Sony’nin A99 II SLT’si olabilir, ki bu 12fps’de biraz daha hızlı çekebiliyor ve maliyetleri hemen hemen aynı.

Nikon D850 DSLR Fiyatı?

Sadece BODY için 3,300 Dolar, buna MB-D18 Multi Power Battery Pack ilave etmek isteyenler 400$ daha veriyor.

Nikon D850 DSLR ne zaman satışa sunulacak?

Eylül ayında satışları başlayacak. Başıda olabilir sonu da…

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