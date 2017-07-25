Nikon Yeni Nesil D850 DSLR Üzerinde Çalışıyor, 100. Yıl Şerefine

Nikon 100. yıl şerefine yeni model üzerinde çalışıyor.

Nikon Yeni Nesil D850 DSLR Üzerinde Çalışıyor, 100. Yıl Şerefine. Full-Frame D810 halefi yaratıcılar için müthiş bir araç olarak.

Nikon üreticiler için oldukça kazançlı aynasız- mirrorless , üst düzey kompakt – high-end compact alanda rekabet içerisinde olduğu diğer markalar Sony ve FujiFilm ile rekabet etmeden kendi çizgisinde yoluna devam etti.

D850 DSLR Nikon’un 100. Yıl Şerefine !

Ancak şirket 100. kuruluş yıldönümünde üst düzey profesyonel piyasayı rakiplerine devretme niyetinde değil. Şirket Yeni Nesil D850 DSLR , 36.3 Megapiksellik Full-Frame D810 modelinin halefi üzerinde çalıştığını açıkladı.

Modelin tam detayları belirsiz, Full-Frame- Yüksek Çözünürlük ve Yüksek Hız özelliklerine sahip bir model olacağı kesin.

Yeni model için şirket, yeni teknoloji ile tasarlandığını ve kullanıcıların geri bildirimlerinin dikkate alınarak geliştirilen performans geliştirmelerine sahip olacağı, ayrıca fotoğrafçılar,moda ve düğün fotoğrafçıları, multimedya içerik yaratıcıları, hobi, manzara ve spor müsabakalarını çeken profesyoneller için güçlü bir araç olacağından bahsediyor.

D850 DSLR Özellikleri Neler Olacak?

D810 halefi olacak modelde daha iyi RAW görüntüler, D5 ile eşleşen kontroller,gövde stabilizasyonu, Wi-Fi desteği ve eğilebilen dokunmatik ekran ve 4K video desteği gibi profesyonellerin bir çok ihtiyacını fazlasıyla karşılayacak.

Nikon Başkanı Kazuo Ushida, kuruluşunun 100. yıl dönümü için yeni bir şirket felsefesi ve stratejisini de açıkladı.

“Geçmiş stratejilerimizden farkımız sadece ürünler sunmanın yanı sıra fikir ve çözüm sunmamız. Nikon üstün teknoloji ve fikirler sunan bir çözüm şirketi olarak yeniden doğacak. diyen Ushida “Light- Işık” bizim temel felsefemiz! diyor.

Üst seviye DSLR pazarında hâlâ iyi durumda iken, Nikon‘un şimdiye kadarki stratejisi kompakt DL Serisinin feci şekilde iptaline yol açtı bu bu kayıplar sonrası şirket şubat ayında büyük çaplı bir yeniden yapılanma süreci başlattı.

100 yıllık şirket müşteri taleplerini daha fazla dikkate almak zorunda. Umarız rakiplerine yetişir.