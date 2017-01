Nintendo Switch Satış Tarihi Belli Oldu, Yeni Oyun konsolu Nintendo Switch Tokyo’da resmen tanıtıldı. Satış Fiyatı ve Aksesuarları ve Özellikleri.

Şirket Tokyo’da düzenlediği etkinlikte yeni oyun konsolunun detaylarını, satış fiyatını ve satış tarihleri gibi detayları paylaştı.

Nintendo Switch 300$ satış fiyatı ile 3 Mart’ta mağaza raflarında yerini alacak. Yeni Nintendo Switch Kartuş temelli Wii U’nun halefi olarak dahili ekran ve çıkarılabilir çift denetleyicisi sayesinde TV’nizde oynamak veya onu alıp yanınızda götürmeniz için imkan sağlıyor.

Yeni yılın ilk günlerinde 13 Ocak 2017 New York saatiyle 9’da sınırlı sayıda Nintendo Switch için ön siparişler başladı. Yine de bu şanslı azınlıktan biri olmayan Japonya,ABD,Kanada, aralarında Türkiye’ninde olduğu Avrupa ülkeleri, HongKong ve diğer bölgeler 3 Mart’ı beklemek zorunda…

Gelelim Yeni Nintendo Switch’i farklı kılan neler bulunduğuna.

Yeni Konsol Nintendo Switch Online Service’ni destekliyor.Ayrıca bir akıllı telefonla eşleştirerek ağınızdaki arkadaşlarınızla sohbet etmenize izin verir. Online hizmeti belli bir süre ücretsiz kullanmanıza olanak sağlayacak.

Bölge Kilidi Ortadan Kalktı!

Şirket ayrıca önceki konsollarında yer alan bölgesel kilidi bu yeni konsolu ile birlikte kaldırdığını açıkladı. Bu sayede dünyanın herhangi bir yerinden satın alınan Switch oyunlarının konsolunuzla uyumlu olacak. Seyahatlerinizde aldığınız oyunların evinizde de çalışacağında emin olabilirsiniz.

Switch’i 3 farklı modda kullanabileceksiniz. Dock cihazınızı TV’nize bağlamak için dahili ekranı ve denetleyicileri devre dışı bırakarak yalnız ve ya arkadaşınızla oynayabileceğiniz gibi kendi kendine yeten bir avuç içi oyun cihazı olarakta kullanabilirsiniz.

USB-C üzerinden şarj edilir ve AC adaptörü ile birlikte geliyor. Şarj olduğunda kullanıma bağlı olarak 2.5 saat ile 6.5 saat arasında bir süre kullanabilirsiniz. Wi-Fi desteği ve aynı oyunda 8 konsola kadar destekliyor.

Standart olarak iki adet Kablosuz anahtar ve hareket sensörleri ile birlikte joy-cons geliyor. ivmeölçer, NFC okuyucu ve yazıcı, Amiibo verilerini ve ekran görüntülerini yakalamak için bir düğme ile birlikte geliyor.

Bunlara ilave olarak örneğin kağıt makas gibi el sinyallerini tanıyan kendileri ve nesneler arasındaki mesafeyi tanıyan bir AR artırılmış gerçeklik kamerası da var.

Joy-Cons’a Joy-Con kayışları eklenebilir, yada daha geniş L ve R düğmeleri eklenebilir. Bu sayede Denetleyicilere bir Wii U denetleyicisi gibi tutup kullanmak kolaylaşıyor.

Gri Joy-Cons,kırmızı ve mavi renklerdeki Joy-cons’lar aynı fiyattan satın alınabilecek.

Joy-Cons ayrıca denetleyicileri ayrıntılı HD Rumble titreşim bildirimi getiriyor. Bu sayede kontroller üzerinde yavaş yavaş buz küpleri ile dolu bir bardağı tutma hissini yada cam içindeki sıvılar ile katı elementler arasıdaki farklı açıkça hissedilebileceğini söylüyor.

Buna ek olarak Joy-Cons kontrollerini daha geleneksel oyun sonlarına benzeyen grip içinede yerleştirebilirsiniz.

Nintendo ayrıca TV’niz ile birlikte kullanmanıza daha uygun olacak D-Pad içeren yeni Pro denetleyicisini de 70 dolardan satışa sunacak.

Get ready for 1-2 Switch this March. Challenge your opponent in this new face-to-face party game only on #NintendoSwitch. pic.twitter.com/pwUplLn4Ib

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) 13 Ocak 2017