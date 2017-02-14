Nokia 3310 Efsanesi Geri Dönüyor, Nokia 3,5 ve 6 Serisi Geri Geliyor!

Nokia 3310 sağlamlık konusunda haklı bir üne sahipti.

Nokia 3310 geri dönüyor, taş gibi sağlam telefon efsanesi!

Bir merdiven basamağından aşağı atabilir. Kafa Yarabilir, çamurla dolu bir havuza bile atabilirdiniz. Sonrasında hiç bir şey olmamış gibi kullanmaya devam edebilirdiniz. Neredeyse Wolverine, mutan telefon gibiydi.

veee sıkı durun şimdi, 2000 yılında ilk satışa çıkmasından tam 17 sonra geri geliyor.

Güvenilir kaynaklar arasında sayılan Evan ‘EvLeaks’ Blass of VentureBeat‘te yer alan habere göre Nokia, yaklaşmakta olan Barselona’daki MWC konferansında cihazı yeniden piyasaya sürmeyi planlıyor.

Nokia 3310, 59 Avroya mal olacak.

Nokia yıllar içinde telefonu üretmese de, cihazlarını hala merak edenler var ve Amazon Marketplace ve eBay gibi üçüncü taraf satış kanallarıyla satılmaya devam ediyor.

Haberde MWC’de Nokia’nın 3 marka telefon piyasaya çıkaracağı yer alıyor.

Nokia 3, 5 ve 6’nın Android 7.0 çalıştırması bekleniyor ve 150 Avro ile 250 Avro arasında bir fiyatları olacak.

Nokia markasıyla satılacak bu yeni ama eski telefonların gerçekte 3310, N95 ve N-Gage’i piyasaya çıkardığı şirketten olmadığını belirtmek gerekir. İsim hakkını satın alan HMD Global tarafından çıkarılacak.

Çoğu akıllı telefonun, gün bitmeden bataryasının sıfırı tüketme eğilimi göz önüne alındığında, hala yüksek dayanıklılık özellikli eski telefonlar için bir pazar olduğuna inanıyorum.