Nokia 6, Nokia Android ile Akıllı Telefon Arenasına Geri Döndü

Nokia 6, Nokia ilk android akıllı telefonunu piyasaya sürdü!

Nokia 6 – Nihayet Nokia fanatiklerinin uzun üredir beklediği ve ısrarla talep ettiği ilk Android telefonunu duyurdu.Fanatikleri duaları kabul oldu.

Efsane Finlandiya’lı markanın yeni sahibi HMD global Android 7.0 tabanlı yeni Nokia 6’yı duyurdu. 5.5 inç alümünyum kasa ve 2.5D konturlu cam özellikleri olan Nokia 6’nın üzerinde 1080p çözünürlükte bir ekran yer alıyor.



Orta seviye Snapdragon 430 işlemci, 4GB Ram ve 64GB yerel depolama alanına sahip. Çift Amplifikatör ve Dolby Atmos ile standart ses çıkışından çok daha yüksek ses çıkışına sahip. ayrıca Arka kamera 16 Megapiksel ve selfi kamerası yani ön kamera ise 8 Megapiksel.

Gördüğünüz gibi herşey tam olarak en üst seviyede bir donanım değil ancak Nokia, yeni Nokia 6’nın olağan üstü pil ömrü ve grafik performanı sunacağına dair söz veriyor.

Bu yılın başında ilk olarak Çinde yaklaşık olarak 250 dolar fiyatla satışa sunulacak.



İşin özünde efsane markanın akıllı telefon pazarına dönmüş olması herşeyden çok daha önemli, zira dünya genelinde oldukça hayran kitlesi var. Bir şekilde şirketin yeni sahipleri bu beklentileri karşılamak için adımlar atacak.

Herşeye rağmen markanın hatırlanacak en önemli özelliklerinden birisi istediğimiz kadar düşürdüğümüz o sağlam ekranlı ve kasaları telefonları olsa gerek. Günümüzdeki bir çok akıllı telefon hala bu koruma güvenini temperedli camlar ile kaplı olmalarına rağmen sağlayamadı.

Yine de, Nokia’nın büyük Android donanım üreticileri ile eşit seviyede akıllı telefon alanına girdiğini görmek harika.

Nokia ilk olarak Mayıs ayında bir Android telefon geliştireceğini duyurmuştu ve dünya çapında bir pazarlama için o tarihte HMD 3 yılda 500 milyon dolardan fazla yatırım yapacağını söylemişti.

Nokia 6

Orta seviye Snapdragon 430 işlemci, 4GB Ram ve 64GB yerel depolama alanına sahip. Çift Amplifikatör ve Dolby Atmos ile standart ses çıkışından çok daha yüksek ses çıkışına sahip. ayrıca Arka kamera 16 Megapiksel ve selfi kamerası yani ön kamera ise 8 Megapiksel.

the phone’s product page on JD.com

HMD Global launches first smartphone, the Nokia6 in China on HMD Global