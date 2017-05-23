Nokia ve Apple Patent Kavgalarını Bitirdi, Şimdi iki iyi Partner Oldu!

Kim derdi ki Nokia ve Apple iki Dost Şirket Olacak Diye!

Nokia ve Apple Patent kavgalarını bitirdi, şimdi iki iyi iş partneri oldular. Nokia Ürünleri Apple Mağazalarındaki yerini alıyor.

Apple geçtiğimiz aylarda patent lisansları ile ilgili bir çok teknoloji şirketi ile davalık oldu.Kimisini kendi açtı kimisi ise aleyhine açıldı. QualComm ile ilgili olan 1 Milyar dolarlık dava devam ederken Apple bugün yaptığı açıklama ile Nokia ile fikri mülkiyet haklarının kullanması için çok yıllı bir anlaşma imzalayarak büyük ihtilaflardan birinin çözüme ulaştığını duyurdu.

Nokia, geçtiğimiz yılın sonunda Apple’ı, iPhone ve iPad gibi cihazlarda kullanılan teknolojilere ilişkin patentleri almaktan vazgeçtiği için dava etmişti. Apple’ın bazı Nokia teknolojileri için devam eden bir anlaşması vardı. Ancak ekran ve kullanıcı arabiriminden yonga setlerine ve video kodlamaya kadar her şeyi kapsayan 32 patentle ilgili teklif vermedi.

Nokia ve Apple Patent Kavgalarını Bitirdi, Şimdi iki iyi Partner Oldu!

Yeni anlaşma uyarınca Nokia, Apple’a “ağ altyapısı ürünleri ve hizmetleri” sağlayacak. Bunun karşılığında Apple, Nokia ürünlerini – daha önce Withings markasına ait olanları – perakende ve çevrimiçi mağazalarda satmaya devam edecek.

Her iki şirketten de gelecekteki “Dijital Sağlık Girişimleri” konusunda birlikte çalışacakları konusunda açıklama geldi.

Görünen o ki iki şirket aralarındaki ilişkiyi, mahkemede düşman olmaktan müşterilerinin yararına çalışan iş ortakları seviyesine taşıyor.