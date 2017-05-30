NVIDIA MAX-Q Dizüstü Oyun Bilgisayarı PS4 Pro’dan Yüzde 60 Daha Hızlı

NVIDIA yeni Dizüstü Oyun Bilgisayarını Duyurdu!

NVIDIA MAX-Q Dizüstü Oyun Bilgisayarı, 3 kat daha ince 3 kat daha güçlü. Üstelik PS4 Pro’dan Yüzde 60 Daha Hızlı

Taiwan’daki Computex 2017 Fuarı devam ediyor. Bir biri ardına yeni teknoloji haberlerinden yenisi Grafik Kartı üreticisi NVIDIA’dan geldi.

NVIDIA Macbook Air boyutundaki ancak 4K ve VR desteğine tamamen hazır durumdaki güçlü yeni oyun bilgisayarını resmen duyurdu.

PC Oyuncularını büyük dizüstü bilgisayarlar ile işlem gücü yüksek masaüstü bilgisayarlar arasında seçim yapma zorluluğundan uzaklaştıracak yeni bir tasarım. “Max-Q” olarak adlandırılan bu yeni tasarımın dizüstü bilgisayar öncekilerden 3 kat daha ince ve 3 kat daha hızlı olduğu iddia ediliyor.

NVIDIA Max-Q : 18 mm kalılığında 5 pounds (yaklaşık 2.267 kg) ağırlığında ve içinde NVIDIA’nın GTX 1080 olan bir bilgisayar olarak düşünün.

Ayrıca oyun oynarken aşırı ısınmayı ve sessizliği üst seviyeye çıkaran “WhisperMode” yani fısıltı modu var.

NVIDIA Max-Q Ne Zaman Satışa Çıkıyor?

Yeni dizüstü bilgisayar 27 Haziran’da satışa sunulmaya başlayacak. Bu alandaki önemli rakiplerine bakınca oldukça ağır Blade Pro ve Razer GTX 1060 4K Blade’i geride bıraktığını söyleyebiliriz.

Elbette Belirli karşılaştırma ölçütleri bulunmamakla birlikte, resmi web sitesinde yer alan bir grafik, 4K’da “AAA” başlıkları yayınlarken GTX1060’a göre ortalama 1.8 kat daha fazla bir performans artışı elde ettiğini iddia ediyor.

PS4 Pro’dan Yüzde 60 Daha Hızlı NVIDIA Max-Q

CEO Jen-Hsun Huang’ın yaptığı tanıtımda NVIDIA Max-Q Project Cars 2 oyununda PS4 Pro’dan yüzde 60 daha hızlıydı.

NVIDIA, yeni Max-Q tasarımının daha ince ve daha hafif olması için tasarlanan yeni “yonga, sürücüler, termal ve elektrik bileşenleri” kadar, kullanılan yazılımında güç ve ısı ayarlamak için CPU / GPU’daki ayarları ve iş yükünü en iyi duruma getirdiğini söylüyor.



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