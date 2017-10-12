Oculus Go, 199 Dolarlık Yeni Kablosuz ve Bağımsız VR Kulaklık Seti

Oculus Yeni 199 Dolarlık Bağımsız VR Kulaklık Setini Duyurdu

Oculus Go, 199 Dolarlık Yeni Kablosuz ve Bağımsız VR Kulaklık Seti.

Oculus, 2018’de sevkıyatları yapılacak ve Oculus Go olarak adlandırılan yeni 199 dolarlık bağımsız VR kulaklık setini duyurdu.

Oculus Mobile Gear VR ve üst düzey Oculus Rift arasında yer alan yeni bağımsız VR kulaklık setini resmen duyurdu. Yeni VR kulaklık seti 2018 yılbaşından itibaren teslimatlara başlayacak. Fiyat aralığı olarakta 129 dolarlık Gear VR ve 499 dolarlık Oculus Rift arasında bir yere yerleşiyor. 199 dolarlık Oculus GO uygun fiyatı ile dikkat çekiyor. Bağımsız olması meselesi ise herhangi bir telefona veya bilgisayara bağlı olmaksızın VR’ı günlük kullanımlarınıza imkan sağlayacak şekilde tasarlanmış olması anlamı taşıyor.

Mark Zuckerberg bu yılki Oculus Connect konferansında belirttiği gibi bu adım Oculus’un bir sonraki hedefine ulaşmak için bir kilometre taşı olarak nitelendiriliyor. VR’da tam bir milyar kullanıcının olduğu belirtiliyor.

Oculus Go VR’a girmenin en kolay yolu!

Oculus Başkanı Hugp Barra söz konusu bir milyar potansiyel kullanıcıyı VR’a girmenin en kolay yoluna davet ediyor. Diğer şeylerin yanı sıra yeni lensler, 2560×1440 ekran yine kulaklığa yerleştirilmiş ve kulaklık kullanılmadan kullanılabilen mekânsal ses özelliği var.Geliştiricilerin, aynı zamanda, Oculus Go ve Gear VR’yi kolayca oluşturabilmeleri için Gear VR’nin uzaktan kumandasına benzer bir denetleyici kullanıyor. Barra, kablosuz ve bağımsız çalışabilen sanal gerçeklik gözlüğünün oldukça hafif ve kafaya takıldığında oldukça yumuşak hissettiren bir aksesuar olacağını da vurguladı. Oculus Go‘nun WQHD LCD ekranları uzamsal ses verebilen bir ses donanıma sahip; Böylece sadece görsel değil, işitsel olarak da sanal gerçeklik dünyasının içinde olmanız mümkün olacak.

Özellikle Geliştiriciler Kasım ayında Oculus Go geliştirme paketlerini almaya başlayacak.

TheVerge