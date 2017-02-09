OLED Ekranlı Çerçevesiz iPhone 8 / iPhone X Fiyatı 1000 Doları Aşabilir

OLED Ekran iPhone 8 / iPhone X severlere pahalıya patlayacak!

OLED Ekranlı Çerçevesiz iPhone 8 / iPhone X fiyatı?

iPhone’un 10. yılı etkinliklerinde yer alması beklenen yeni iPhone 8’in kullanıcısının karşısına ultra lüks olarak çıkması bekleniyor. Geçen ol yılda gövde ve ekran materyalleri olarak sıklıkla metal ve cam tercih eden Apple, bu kez OLED ekran ile zenginleştirilmiş ve neredeyse çerçevesiz bir iPhone sunmak istiyor.

Fast Company tarafından yayınlanan raporda, Tim Cook muhtemelen bu 3 yeni iPhone’u çıkaracak.

iPhone 7S’in 4.7 inç ve 5.5 inç’lik model boyutlarının yanında onlardan biraz daha büyük OLED ekranlı çerçevesiz_iPhone 8′de sunmak istiyor.

Apple 10. yıl dönemi anısına yeni iPhone 8’in Adı iPhone X olarak adlandırması da muhtemel!

Adı konusunda hala belirsizlik olsa da Apple’ın yeni amiral gemisi iPhone 8 veya iPhone X OLED ekranı ile 1000$ satış fiyatının üstünde gelmesi bekleniyor. OLED ekran bize oldukça pahalıya patlayacak.

Bu rakam aslında Apple standartlarında çok pahalı sayılmayabilir. zira iPhone 7 Plus’ın fiyatı 969 dolar.

Burada dikkat edilmesi gereken önemli ayrıntıda; daha önce OLED iPhone söylentileri duyduk paylaştık ancak Fast Company’nin kaynakları, OLED ekran varlığını doğrulamakta.

OLED Ekranlı Çerçevesiz iPhone 8 / iPhone X!

Son teknoloji ekranlar mevcut LCD ekranlara göre neredeyse 2 katına mal oluyor. Ancak Samsung’un ürettiği OLED ekran fiyatları Apple’ın bu konuda fiyat toleransını karşılıyor.

Ayrıca, iPhone 8 / iPhone X’in Home butonunu ekranın içine dahil ederek ve yan düğmeleri dokunmaya duyarlı metal bir çerçeve içine koyarak fiziksel düğmeleri tamamen ortadan kaldırma ihtimali de var.

Bununla birlikte muhtemelen yeni iPhone hakkındaki en ilginç söylendi, Apple’ın Lumentum‘la ortaklığıdır. Fast Company’nin kaynaklarına göre Apple, Lumbum’un 3D algılama teknolojisini amiral gemisine bir şekilde dahil etmeyi planlıyor.

OLED Ekranlı Çerçevesiz iPhone 8 / iPhone X; Daha iyi kamera performansından gelişmiş gelişmiş gerçeklik özelliklerine veya hatta Touch ID’yi destekleyebilecek bir yüz tanıma sistemine kadar her şey anlamına gelebilir.

Elbette bu özellikler bu noktada sadece söylenti ancak OLED ekranlı iPhone 8 / iPhone X kesinlikle ucuz olmayacak.

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