OnePlus 5 Samsung’un Galaxy S8’ini Öldüren Telefon Olabilir

OnePlus 5 Samsung’un Galaxy S8’ini Öldüren Telefon Olabilir!

Bu yaz geleceğinin neredeyse kesin olduğu OnePlus 5 ‘in ortaya çıkan sızıntılarda yer alan özellikleri gerçekse Samsung ve Diğer Android telefonları işi oldukça zor görünüyor.

Slashleaks ‘te yer alan yeni sızıntı OnePlus 5 ‘ın tüm özelliklerini ortaya koyuyor. Özelliklerin çoğu daha önce duyduğumuz birkaç söylentiyi doğruluyor.

Sızıntıya göre OnePlus 5’in boyutları, OnePlus 3T‘lerle hemen hemen aynı, sadece 0,1 inçlik daha ince olacak. Yeni telefon 5.5 inç ekrana sahip olacak ancak çözünürlük 1080p’den Quad HD’ye (2,560 x 1,440 çözünürlük) yükseltilecek.

OnePlus 5 işletim sistemi olarak ise Android 7.1 Nougat üzerine inşa edilmiş, hafif ve özelleştirilmiş Oxygen OS işletim sistemiyle çalıştırılacak.

Kasasının Altında ise Snapdragon 835’e yer verilecek. 8GB RAM, 64GB dahili hafıza, Devasa 4.000 mAh’lik Batarya (iPhone 7 Plus 2.900 mAh, Galaxy S8 Plus ise 3.500 mAh’lik bataryalarıyla yanına cüce kalıyor), Ayrıca Dual Nano SIM kart desteğine ilave MicroSD slotuyla 128GB’lık ilave depolama alanı sağlanabiliyor.

Kamera tarafında ise 23 Megapiksellik bir kameranın yanında ön tarafta selfi kamerası olarak 16 Megapiksellik bir kamera yer alıyor.

Sızıntı da ayrıca 3.5mm kulaklık girişinin olacağı ve mono hoparlörün yer alacağı ama su sızdırmazlık tarafında maalesef bir geliştirme yapılmadığını ortaya koyuluyor.

Bu doğrulanmamış özellikler Galaxy S8, Lg G6 ve geçen yıl piyasaya çıkan Google Pixel de dahil olmak üzere bu yılın amiral gemisi Android telefonların hepsini geride bırakabilecek özellikler olarak dikkat çekiyor.

Elbette en önemlisi Fiyatı Ne olacak?

Süslü kavisli ekran, kablosuz şarj veya suya dirençte geride kalan One Plus 5’in Premium rekabet fiyatından çok daha düşük olmasını bekleyebiliriz.

Mashable