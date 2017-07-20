OnePlus 5 911 Yeniden Başlatma Hatası DÜZELTİLDİ

OnePlus 5 Acil Çağrı Yaparken Yeniden Başlatma Hatası için Güncelleme Yayımladı.

OnePlus 5 911 Hatası DÜZELTİLDİ.

Cep telefonların yapması gerekenlerin belki de en başında hiç şüphesiz ki acil durumlarda sizi sıkıntıdan kurtaracak kadar yalın ve iş bitirici ve destekleyici çözümler sunmak olacaktır.

Bir kaç gün önce ABD’de bir kullanıcı bir kaç blok ötedeki yardımı bildirmek için 911 ‘i aramaya çalıştığını ve cihazın beklenmedik şekilde 2 defa yeniden başladığını rapor etti.

Reddit’teki başka bir kullanıcılarda aynı hatayı gözlemlediklerini söyledi.

OnePlus 5 yetkilileri sorunlu müşteri ile temasa geçtiklerini ve sorununu gideren güncellemeyi onunla birlikte test ettiklerini açıkladı. Söz konusu güncelleme diğer kullanıcıların kullanımı içinde yayımlandı.

OnePlus 5 911 Yeniden Başlatma Hatası (Düzeltildi)