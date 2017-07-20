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OnePlus 5 911 Yeniden Başlatma Hatası DÜZELTİLDİ

20 Temmuz 2017 - 09:45 Güncel Teknoloji
OnePlus 5 911 Yeniden Başlatma Hatası DÜZELTİLDİ

 

OnePlus 5 Acil Çağrı Yaparken Yeniden Başlatma Hatası için Güncelleme Yayımladı.

OnePlus 5 911 Hatası DÜZELTİLDİ.

Cep telefonların yapması gerekenlerin belki de en başında hiç şüphesiz ki acil durumlarda sizi sıkıntıdan kurtaracak kadar yalın ve iş bitirici ve destekleyici çözümler sunmak olacaktır.

Bir kaç gün önce ABD’de bir kullanıcı bir kaç blok ötedeki yardımı bildirmek için 911 ‘i aramaya çalıştığını  ve cihazın beklenmedik şekilde 2 defa yeniden başladığını rapor etti. 

Reddit’teki başka bir kullanıcılarda aynı hatayı gözlemlediklerini söyledi.

OnePlus 5 yetkilileri sorunlu müşteri ile temasa geçtiklerini ve sorununu gideren güncellemeyi onunla birlikte test ettiklerini açıkladı. Söz konusu güncelleme diğer kullanıcıların kullanımı içinde yayımlandı.

OnePlus 5 911 Yeniden Başlatma Hatası (Düzeltildi)

 

I had to dial 911 on my OP5 yesterday (saw a building on fire a few blocks away) and both times I tried my phone rebooted on me. from oneplus

r/OnePlus

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