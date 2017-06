OnePlus 5’in farklı bir açıdan yeni görüntüsüne bakıyoruz. OnePlus 5 iPhone 7 Plus Benzerliği Farklı Açıdan gösteren bu yeni görüntü, talihsiz benzerliği doğruluyor.

OnePlus, yaklaşmakta olan OnePlus 5 amiral gemisi telefonunun piyasaya sürülmesi için 20 Haziran tarihini açıkladığından bu yana yaklaşık iki gün geçti ancak; Android Police ve Slashleaks‘in bir kaç görüntü sızıntısını ortaya çıkarması fazla sürmedi.

Dual Kamerası, Anten bantları ve gri gölgelendirmeler ile iPhone 7 Plus’a arasındaki benzerliği talihsiz bir şekilde ortaya koyuyor. Bunun nedeni, OnePlus’ın bu noktaya odaklanmak için yukarıdaki resmi yayınlamaya karar vermiş olmasıdır.

Gerçekten de, bu açıdan bakıldığında, OnePlus 5’in yan taraftan üste doğru uzanan daha özgün bir çizgiye sahip olduğu görülüyor ancak geri kalanı, iPhone 7 Plus ile hemen hemen aynı.

Exclusive: This is the OnePlus 5 https://t.co/VFHfAD528b pic.twitter.com/I81iT5y7Ip

— Android Police (@AndroidPolice) 6 Haziran 2017