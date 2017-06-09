OnePlus 5 iPhone 7 Plus Benzerliğini Kanıtlayan Yeni Görüntü

OnePlus, bir çok görüntü sızıntısının ortasında OnePlus 5’i Gösteriyor.

OnePlus 5’in farklı bir açıdan yeni görüntüsüne bakıyoruz. OnePlus 5 iPhone 7 Plus Benzerliği Farklı Açıdan gösteren bu yeni görüntü, talihsiz benzerliği doğruluyor.

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OnePlus, yaklaşmakta olan OnePlus 5 amiral gemisi telefonunun piyasaya sürülmesi için 20 Haziran tarihini açıkladığından bu yana yaklaşık iki gün geçti ancak; Android Police ve Slashleaks‘in bir kaç görüntü sızıntısını ortaya çıkarması fazla sürmedi.

Dual Kamerası, Anten bantları ve gri gölgelendirmeler ile iPhone 7 Plus’a arasındaki benzerliği talihsiz bir şekilde ortaya koyuyor. Bunun nedeni, OnePlus’ın bu noktaya odaklanmak için yukarıdaki resmi yayınlamaya karar vermiş olmasıdır.

Gerçekten de, bu açıdan bakıldığında, OnePlus 5’in yan taraftan üste doğru uzanan daha özgün bir çizgiye sahip olduğu görülüyor ancak geri kalanı, iPhone 7 Plus ile hemen hemen aynı.

OnePlus 5 iPhone 7 Plus Benzerliği !

Exclusive: This is the OnePlus 5 https://t.co/VFHfAD528b pic.twitter.com/I81iT5y7Ip — Android Police (@AndroidPolice) 6 Haziran 2017

Görünen kimlik krizine rağmen, OnePlus 5 performans açısından canavar gibi olacak ve daha önce olduğu gibi rekabetçi fiyatlarla satılacağını söylemeliyiz.

Şirket Qualcomm‘un Snapdragon 835 işlemcisini kullanacağını önceden açıklamıştı. Ayrıca @evleaks‘in Amazon Hindistan sitesinde bulduğu bilgiye göre 8 GB RAM ile gelecek. Dual Kamera DxO’nun girişleri ile zenginleştirilecek. Renk seçenekleri ile en azından iPhone 7 Plus’tan biraz daha farklılaşmasını umuyoruz.

20 Haziran’daki resmi tanıtımdan sonra detayları göreceğiz.

A continuous hard edge, refined over 3 years. https://t.co/KVXBWmhBt8 pic.twitter.com/KBNppQ0R0U — OnePlus (@oneplus) 8 Haziran 2017



