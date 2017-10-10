Online Alışverişte 11.11 Çılgınlığı Başladı, n11.com’da 111 Otomobil Satılacak

‘Yılın En Uğurlu Günü 11.11’e kadar her gün, n11.com’a gelen karlı çıkıyor

Online Alışverişte 11.11 Çılgınlığı Başladı, Yılın En Uğurlu Günü yaklaşıyor. Bu yıl n11.com’da 111 Otomobil Satılacak.

Online alışverişte yılın beklenen günü geldi.

E-ticaret platformu n11.com’un sektörde bir ilke imza atarak düzenlediği online kupon kampanyasında yeni dönem başladı.

Kullanıcıların 9 Ekim–11 Kasım tarihleri arasında n11.com’u ziyaret ederek biriktirdikleri kuponlarla 11 Kasım’da uygun fiyata alışveriş yapmalarını amaçlayan kampanya kapsamında bu yıl 111 otomobil satışına imza atılacak. Harley-Davidson’dan jet-ski’ye beş taş yüzükten Macbook ve tekneye kadar birçok ürün 11.11’de sürpriz fiyatlarla satışa açılacak.

Online Alışverişte 11.11 Çılgınlığı Başladı

11 Kasım’a kadar her gün müşterilerini birbirini takip eden farklı ve iddialı kampanyalarla karşılayan n11.com’da kupon biriktirme dönemi başladı. Singles’ Day, Black Friday ve Cyber Monday gibi dünyayı saran dev alışveriş çılgınlığını Türkiye’de online alışverişe taşıyan n11.com, ‘Yılın En Uğurlu Kampanyası 11.11’ kapsamında bu yıl 111 otomobil başta olmak üzere Harley-Davidson’dan jet-ski’ye beş taş yüzükten Macbook ve tekneye kadar birçok ürünü sürpriz fiyatlarla satışa açacak.

Her sabah kullanıcılarını farklı bir kurguyla kupon satın almaya ya da kazanmaya davet eden n11.com, Kuponmatik oyunuyla da hafta içi her akşam ve hafta sonu mobil uygulamasından kupon dağıtacak. 11.11 gününe kadar kupon biriktiren kullanıcıların 11 Kasım’da alışveriş yapacağı gün n11.com, birçok ürünü sürpriz fiyatlarla satışa açacak.

Kampanya detayları: https://www.n11.com/kampanyalar/ugurlu-gun

11.11 Çılgınlığının ilginç hikayesi