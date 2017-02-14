Opel Fransız PSA Grubuna Satılıyor, Efsaneye Fransız Kalabiliriz!

OPEL FRANSIZ ‘ların eline geçiyor!

Yeni jenerasyon Insignia‘nın ardından Crossland ve Grandland X modelleri üzerinde çalışmalarına devam eden Opel için önemli bir iddia ortaya atıldı.

1931 yılından beridir Opel’i elinde bulunduran ve Vauxhall markasıyla birlikte Avrupa pazarında yer alan General Motors‘un bu iki markayı elden çıkarmayı planladığı; hatta görüşmeler için temasa bile başlandığı haberleri bir anda ortalığı karıştırdı.

Fransız PSA grubu OPEL Markasını da bünyesine Katmaya Çok yakın!

Reuters’te yer alan habere göre Citroën, DS ve Peugeot markalarını elinde burundan PSA grubunun General Motors ile pazarlık aşamasında olduğu ifade edilirken; anlaşmanın yakın olduğu söyleniyor. Geçtiğimiz süreçte ortak olarak geliştirilecek SUV platformlarının paylaşılması konusunda anlaşma sağlayan iki grup arasındaki bu anlaşmanın ardından özellikle PSA grubunun Avrupa pazarı içerisinde Volkswagen ile olan rekabette bir adım ileriye gitmeyi amaçladığı ifade ediliyor.

PSA ve OPEL!

Anlaşmanın sağlanması durumundaysa PSA ve Opel’in Avrupa pazarında yüzde 16,3‘lük bir hakimiyet kurabileceği belirtilirken Volkswagen’in yüzde 24,1‘lik pazar payına sahip olduğunu bir kez daha hatırlatmakta fayda var.

Son yıllarda özellikle tasarım anlamında sınıf atlayan PSA grubu markalarını düşündüğümüzde; Opel’in olası katılımıyla daha dikkat çeken bir kimliğe bürünüp beklenen pazar payının üzerine bile çıkmaması için hiçbir neden bulunmuyor.

Evercore ISI’da bir analist olan George Galliers,

“GM’in, senelerdir para kazanamayan Opel’i neden satmak isteyeceğini anlıyorum fakat Peugeot’nun, General Motors’un payını almak istemesini pek anlamıyorum. Bu satın alma işlemi kendilerine Almanya gibi otomobil üretiminin en pahalı olduğu ülkelerden birisine giriş sağlarken ; aşırı kapasite gibi problemler doğuracaktır.” şeklinde konuştu.

Bu, PSA’nın diğer firmalarla birleşme haberlerinden ilki değil. 2015 yılında kulağımıza gelen dedikodular, firmanın Fiat Chrysler Automobiles ile birleşeceğini söylemişti. Bundan birkaç ay önceyse GM, FCA’in potansiyel partneri olarak ortaya çıkmıştı.

Şu sıralar Opel ve PSA grubu bazı SUV modeller üzerinde ortak çalışma yürütüyor. Bu araçlar Crossland X, 3008, 5008 ve yakında tanıtılacak olan Grandland X modellerini içeriyor.