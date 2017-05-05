Opera Max 3 Facebook Veri Tüketiminden Yüzde 50 Tasarruf Sağlıyor

Opera, Android Performansı ve Gizlilik Paketi Yazılımı Opera Max 3’ü Duyurdu.

Opera Max 3 Facebook Veri Tüketiminden Yüzde 50 Tasarruf Sağlıyor. Opera, Opera Max ‘ın Son güncellemesini duyurdu.

Opera Max 3’ü duyuran şirket, Android Kullanıcılarının performansını daha da arttırmayı hedefliyor. Bu güncelleme ile özellikle Facebook gibi sosyal ağların veri tüketimlerini takip etmekte zorlanmayacaksınız.

Opera Max 3, Android’in varsayılan olarak sunduğu uygulamaların veri tüketimlerinden daha ayrıntılı olarak bireysel uygulamalarınızı çok daha iyi yönetmenizi sağlıyor.

Opera Max 3 Size en fazla veriyi tüketen uygulamalarınızı izlemenize izin vererek, bunların internet’e bağlanmasını tek tek engelleme seçeneği bile sunuyor.

Uygulamalar üzerinde kontrol sağlıyor. Ayrıca yeni veri yönetimi özellikleriyle,arka planda veri kullanan uygulamaların aktivitelerini engellemeden daha az veri depolamasını sağlayabiliyor.

Opera Max 3 Ne Kadar Veri Tasarrufu Sağlayacak?

Opera’ya göre Instagram’da Ortalama Veri Tasarrufu yüzde 60’lara, Pinterest’te yüzde 50 ve LINE,BBM ve Zalo gibi uygulamalarda ise yüzde 40’lara varan veri tasarrufu sağlıyor.

Opera Max 3 bu kapsamda Facebook için bu veri tasarrufunu sağlayacak bir kısayol yaratmış. Bu kısayol Facebook mobil web sitesini bir VPN üzerinden yüklemenizi sağlıyor.

Opera Max 3 Facebook Veri Tüketimi Yüzde 50 Azaltıyor.

Bu yöntem ile Facebook Veri Tüketiminizde yüzde 50 tasarruf sağlanabiliyor.

Çevrimiçi hayatını büyük ölçüde Facebook’ta yaşadığımız göz önüne alındığında, bu oldukça büyük bir tasarruf.

Kısıtlı Mobil Veri Kotalarına sahip kullanıcılar için ilaç gibi gelebilir. Denemeye Değer.

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Opera Max – Veri yöneticisi Hakkında Detaylı Bilgiler

Opera Max, verilerinizi kaydetmek, güvenliğinizi korumak ve uygulamalarınızı yönetmek için en iyi yolları kişisel olarak bildiren Android için akıllı yardımcıdır. Kullanım alışkanlıklarınız Opera Max’a veri kotanızı genişletmenin en etkili yollarını önermesini iletir ve böylece paradan tasarruf etmiş olursunuz. Yenilenen ana ekran, uygulamalarınızın veri tüketimini izlemenize ve kontrol etmenize yardımcı olurken, aynı zamanda harici güvenlik tehditleri konusunda da rapor oluşturmanıza yardımcı olur.

Öyleyse veri kotanız veya gizliliğinizden endişe etmeden video izleyin, sohbet edin ve oyun oynayın; Opera Max arkanızı kollayacaktır!

Opera Max’ın özellikleri

● Opera Max, uygulamanızın veri kullanımını izler ve boşa harcanan verileri en iyi şekilde nasıl azaltacağınıza ve paradan nasıl tasarruf sağlayacağınıza ilişkin tavsiyelerde bulunur ve gizliliğinizi korur.

● Ayrıntılı veri ve gizlilik riski raporları, uygulamalarınızı yönetmek konusunda akıllı yardımlar ve daha fazla güç sağlar.

● Opera Max, Facebook için özel bir tasarruf aracı sunar; böylece veri kotanızı harcamanıza gerek kalmadan dünyayla daha fazla etkileşime girmeye devam edebilirsiniz.

● Opera Max’ın veri sıkıştırma aracı, YouTube, Instagram ve daha pek çok platformda geçirdiğiniz zamanı uzatır; seyahat etmek için mükemmeldir!

● Verilerinizi yutan bir uygulamanız mı var? Tasarruf yapmak için uygulamanızı mobil ve Wi-Fi veri tüketimini sınırlandırarak veya kısıtlayarak yönetin.

● Halka açık Wi-Fi ağlarında kişisel bilgilerinizi korumak için Opera Max’ın süper güvenli ve şifreli bağlantılarını kullanın.

● Hedefli reklamlar ve veri gözetmenlerinin sizi takip etmesini önlemek için tüm uygulamalarınızda gizli kalın.

● Daha güçlü bir güvenliğe ek olarak Opera Max, zayıf sinyaller veya kalabalık Wi-Fi sıcak noktalarında uygulamalarınız için Wi-Fi bağlanabilirliğini artırır.

Opera Max 3 hakkında daha fazlası

• Nasıl çalışır? Veri tasarrufu ve gizlilik modları etkinleştirildiğinde, uygulamalarınızın içeriği Android cihazınıza ulaşmadan önce Opera Max’in sunucuları aracılığıyla sıkıştırılır ve şifrelenir.

• Tasarruf ve gizlilik modlarında nasıl daha fazla zaman kazanabilirim? Veri tasarrufu veya gizlilik modunda Opera Max düğmesine dokunduğunuzda, on iki saatlik tasarruf/koruma elde edersiniz.

• Zamanlayıcı düğmesini kaldırmanın bir yolu var mı? Evet. VIP modu tasarruf ve gizlilik için size sınırsız zaman tanır. VIP modu açıkken, Opera Max’ın özelliklerine sınırsız erişime her zaman sahip olursunuz. Sınırsız zamanın karşılığında, cihazınızın şarj ekranında bir reklam görüntülenir.

• Verden tasarruf sağladığımı nereden bilebilirim?

Tasarruf kapatıldığında veya süreniz sona erdiğinde, Opera Max size ne kadar veri tasarrufunda bulunduğunuzu söyleyebilir.

TNW