Opera WhatsApp, Messenger ve Telegram’ı Tarayıcınıza Getiriyor

Opera Sosyal Medyayı Tarayıcınıza Getiriyor.

Opera WhatsApp, Messenger ve Telegram’ı Tarayıcınıza Getiriyor.

Opera’nın masaüstü tarayıcısı için yaptığı son güncelleme, mobil hizmetleri uygulamaya aktararak çeşitli mesajlaşma uygulamalarının sohbetlerinin çok daha kolay yapılmasını sağlıyor.

Yapmanız Gereken Sadece OPERA’nın en Son güncellemesini yüklemek. Tarayıcıyı yükledikten sonra kenar çubuğunda Facebook’un Messenger, WhatsApp ve Telegram’a erişim, kolayca sağlayabilirsiniz.

Opera WhatsApp, Messenger ve Telegramı Tarayıcınıza Getiriyor

Resimleri Hızlı Paylaşma için?

Ayrıca, mesajlaşma simgesine doğru fotoğrafları sürükleyip bırakarak paylaşmak istediğiniz resimleri hızlı bir şekilde paylaşabilirsiniz.

Bu ilk mi derseniz pek sayılmaz. Benzer şekilde yapanlar var. Ücretsiz Franz gibi uygulamalar tek bir pencerede birden fazla news uygulamasını çalıştırmanızı izin verebilir. Ancak tek bir tarayıcıda tüm mesajlaşma uygulamalarını görmek oldukça güzel.

Opera bana sorarsanız gittikçe güzelleşiyor. Ücretsiz VPN Servisleri, Opera Neon mini masaüstü, Reklam Engelleyici adblocker gibi özelliklere sahipti. Şimdi ise bunlara mesajlaşma uygulamarını tek bir yerde toplamak ta eklenince kullanmak daha cazip hale geldi.

Opera’nın Mac , Windows, Linux