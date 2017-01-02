Opet Cinemaximum Kampanyası Yüzde 50 indirim, Alışveriş Şartı Yok!

Alışveriş şartı olmadan, indirimli sinema biletleri OPET istasyonlarında…

OPET ve Cinemaximum’dan “Sinema Devrimi”

Akaryakıt dağıtım sektöründe müşteri memnuniyetinin lider markası OPET, “Uluslararası Yılın Sinema Grubu” seçilen Cinemaximum ile işbirliğine imza attı. OPET müşterileri herhangi bir alışveriş koşulu olmadan 33 ildeki OPET istasyonlarından satın alacakları indirimli biletlerle, Cinemaximum salonlarında, yedinci sanatın en keyifli örneklerini izleme imkanı bulacak.

Yeniliklerin markası OPET, hayatın her anında müşterilerinin yanında olma vizyonuyla Cinemaximum ile işbirliği yaptı. Ülkemizin 33 ilinde, 88 sinema ve 773 salonuyla Türkiye’nin en büyük sinema zinciri olan Cinemaximum biletleri, OPET istasyonlarına gelen sinemaseverlere herhangi bir yakıt veya market alışveriş şartı olmaksızın yüzde 50’ye varan indirimlerle sunulacak. Sinemaseverler, güzergahları üzerindeki OPET istasyonlarından biletlerini kolaylıkla alabilecekler.

Opet Cinemaximum işbirliği- Yüzde 50 indirimli sinema bileti

İşbirliği kapsamında, sinemaseverler İstanbul-Ankara ve İzmir’deki Cinemaximum’larda 12 TL, diğer 30 ildeki Cinemaximum’larda ise 10 TL karşılığında seçtikleri sezon filmlerini izleyebilecek. Bu işbirliği UNIC (International Union of Cinemas – Uluslararası Sinemalar Birliği) tarafından “Uluslararası Yılın Sinema Grubu” ödülüne layık bulunan Cinemaximum’larda; hafta sonu ve hafta içi, üç boyutlu da dahil olmak üzere tüm filmleri izleme imkanı veriyor. Sinema izleyici sayısını artırması öngörülen işbirliği ile son yıllarda azalan sinemaya gitme sıklığının da olumlu yönde değişmesi bekleniyor.

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