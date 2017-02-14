OPET ve İDO’dan Yüzde 20 İndirim Kampanyası! 15 Mart Son Gün!

İDO seferlerinde OPET’ten yüzde 20 indirim!

Opet ve İDO yeni kampanya başlattı. Fırsattan OPET Kart sahipleri yararlanabilecek!

İstanbul’un trafik sorununa deniz ulaşımını destekleyerek katkı sağlamayı hedefleyen OPET; deniz ulaşımının güçlü markası İDO’nun web sitesinden araç bileti alan bireysel ve kurumsal filo müşterilerine avantajlı seyahat imkanı sunuyor.



Sektörünün öncü markaları OPET ve İDO işbirliğiyle; 15 Mart tarihine kadar Yenikapı-Bursa, Yenikapı-Bandırma, Yenikapı-Yalova ve Pendik-Yalova hızlı feribot seferleri için www.ido.com.tr web sitesinden araç bileti satın alan OPET Kart sahibi bireysel müşterilere ve Otobil kullanan kurumsal filo müşterilerine yüzde 20 indirim uygulanıyor.

Kampanyaya katılmak isteyen OPET Kart sahiplerinin; İDO yazıp boşluk bırakarak cep telefonu numarası ve plaka bilgilerini; Otobil kullanan kurumsal filo müşterilerinin ise İDO OTOBİL yazıp boşluk bırakarak cep telefonu numarası ve plaka bilgilerini 6738’e SMS ile göndermeleri yeterli oluyor.

www.ido.com.tr adresinden aynı rezervasyon numarası altında tek yön ve/veya gidiş-dönüş olarak satın alınan Ekonomi ve Business sınıflarındaki araç biletlerinde geçerli olan kampanyadan her OPET müşterisi bir kez yararlanabiliyor. Kampanya ile ilgili detaylı bilgi www.opet.com.tr ve www.ido.com.tr de…

Opet ve İDO!

Opet kart sahipleri İDO’da %20 indirim kazanıyor!

İDO yazıp boşluk bırakarak cep telefonu ve plaka bilginizi 6738’e SMS gönderin, İDO’da indirimli seyahat edin!

Kampanya Katılım Koşulları

1 Şubat 2017 – 15 Mart 2017 tarihleri arasında İDO İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş. tarafından gerçekleştirilecek Yenikapı-Bursa, Yenikapı-Bandırma, Yenikapı-Yalova, Pendik-Yalova Hızlı Feribot seferleri için OPET kart sahipleri tarafından www.ido.com.tr web sitesinden satın alınan araç biletlerinde %20 indirim geçerli olacaktır.

 Kampanyaya katılmak isteyen OPET kart sahiplerinin; İDO yazıp birer boşluk bırakarak cep telefonu numaralarını ve plaka bilgileriyle birlikte 6738’e SMS göndermeleri gerekmektedir. Kampanyaya katılım sırasında belirtilen cep telefonu numarasının aktivasyonunun yapılmış olması ve bir Opet Kart ile eşleşmiş olması gerekmektedir.

 Başarılı katılım yapan OPET kart sahiplerine belirtilen tarih ve hatlardaki İDO seferleri için satın alınacak biletlerde geçerli %20 indirimin uygulanacağı promosyon kodları SMS ile gönderilecektir.

 Her OPET kart sahibi, kampanyaya en fazla 1 kez başarılı katılım yapabilir.

 Kampanya kapsamında 1 promosyon kodu, yalnızca 1 araçlı rezervasyon için geçerlidir, aynı araçlı rezervasyon altında birden fazla araç bileti bulunması durumunda toplam tutar üzerinden indirim uygulanacaktır.

 Kampanya tek yön ve/veya gidiş-dönüş alınan araçlı rezervasyonlar için geçerlidir.

 Kampanya Ekonomi ve Business bilet sınıflarında geçerlidir, Promosyon ve First Class bilet sınıflarında geçerli değildir.

 Kampanya dahilinde satın alınan araç biletlerinin iptal, iade ve değişiklik işlemleri için, satın alınan bilet sınıfının kuralları geçerlidir.

 Kampanya yalnızca www.ido.com.tr web sitesinden yapılan rezervasyonlarda geçerlidir, İDO terminallerinde yer alan gişeler, İDO’nun bilet acenteleri, 0 850 222 44 36 İDO Çağrı Merkezi veya İDO Mobil uygulaması üzerinden yapılan rezervasyonlarda geçerli değildir.

 Kampanyaya katılım her operatörün kendi tarifesi üzerinden 1 SMS (kısa mesaj) olarak ücretlendirilir.

 Kampanya sınırlı sayıda kullanım için geçerlidir.

 Kampanya İç ve Dış Hat Deniz Otobüsü seferleri ile Eskihisar-Topçular, Sirkeci-Harem Araba Vapuru seferlerinde geçerli değildir.

 Kampanya başka indirim ve kampanyalarla birleştirilemez.

 Opet ve İDO kampanyayı durdurma, sona erdirme ve kampanya kapsamında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

 Kampanya ile ilgili detaylı bilgiyi www.opet.com.tr ve www.ido.com.tr adreslerinden alabilirsiniz.