Oppo Çin’in En Çok Akıllı Telefon Satan Üreticisi Oldu, Peki Apple N’oldu?

Oppo ve vivo Çin pazarını ele geçirdi. 31.6’lık pazar payı ile Samsung ilk 5 dışında kaldı.

Oppo Çin’in en çok akıllı telefon satan üreticisi oldu.

Çin’de Apple satışları giderek yavaşlarken, Oppo Çin’in en çok satan akıllı telefon üreticisi oldu.

Oppo Batı’da ve Türkiye’de az tanınan bir marka olabilir, ancak Çinli akıllı telefon şirketi 2016 yılı boyunca Çin’deki diğer markaların hepsinin satışını geçmeyi başardı.

Analist firması IDC, Oppo’nun bir önceki yıla kıyasla sevkiyat hacmini iki katından fazla artırdığını ve en üst noktaya yani tablonun birinci sırasına yerleştiğini bildirdi.

Xiaomi, Huawei gibi Çinli güçlü üreticiler ile Çinde satışları giderek düşen Apple’ında yer aldığı listede birinciliği OPPO aldı.

İlk beş içinde yer alan Çinli üreticiler 2015 yılında Çin pazar payının yüzde46’sını temsil ederken 2016 satışlarından sonra bu oran yüzde 57 yükseldi. Böylelikle Çin pazarı yine Çinli üreticilerin eline geçmiş oldu.

En Çok Akıllı Telefon Satan Üreticisi Oppo!

Oppo ve vivo listenin ilk iki sırasını alan Guangzhou merkezli şirketler agresif şekilde Çin, Hindistan ve Güneydoğu Asya pazarını hedefliyor.

Bu bölgelerdeki tüketicileri telefonlarında güncelleme ve yenileme talepleri olduğunda Oppove vivo ‘nun bu segmentteki agresif pazarlamaları ile karşı karşıya kalıyorlar. Büyük ve Orta segmentte rakiplerine göre oldukça agresif fiyat politikaları olan Çinli şirketler bu sayede pazarın elinde tutmayı başarıyor.

Apple tarafında satışlar ciddi şekilde düşmüş olsa da 2009 yılından beri pazara hakim olan Apple’ın aslında Çinli üreticilere hala geçilmemiş olması gerekirdi. Bu gerilemenin sebepleri arasında 10. yıla özel iPhone 8 beklentilerinin olduğu da bir gerçek. Bir çok kullanıcı bekleyip iPhone 8 almayı tercih ediyor gibi görünüyor.

Yine de Apple dünyanın en büyük akıllı telefon pazarı Çin’de giderek zorlanmaya başladığı kesin. Oppo ve vivo yaklaşık yüzde 31.6’lık bir pazar payını temsil ediyor. Bu ikili farkındaysanız ilk 5 içerisinden Samsung‘u çıkarmayı başardı.

O Samsung 2015 yılında pazar payının 24.6’sını elinde bulunduruyordu. Galaxy Note 7 felaketi bu listede sonunu hazırladı.

Mashable