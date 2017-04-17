ÖSYM YGS ile Öğrenci Almayacak, ÖSYS Puan Türü Değişikliği DİKKAT!

DUYURU (17 Nisan 2017)

2017 ÖSYS Puan Türü Değişiklikleri

Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından, yükseköğretim kurumlarında bulunan bazı yüksekokulların kapatılarak bünyesinde yer alan programların fakültelere aktarılması nedeniyle, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Kılavuzunda merkezi yerleştirmede YGS puanı ile öğrenci alacağı duyurulan lisans programlarına (Örneğin; Antrenörlük Eğitimi, Perfüzyon programları gibi.), LYS puanı ile öğrenci alınmasına karar verilmiştir.

2017-ÖSYS’de, yüksekokulların kapatılması nedeniyle fakültelere aktarılan ve bu doğrultuda puan türü değişen ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme yapılan lisans yükseköğretim programlarını tercih etmek isteyen adayların, LYS puanlarının hesaplanabilmesi için 2017-LYS’lere başvuru yapmaları gerektiği önemle duyurulur.

Adayların bilgisine saygıyla sunulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI