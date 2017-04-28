Otomatik Vites Yeni Citroen C3 1.6 VTİ 115 HP EAT6, 69.300 TL’den Satışta

TAM OTOMATİK ŞANZIMANLI YENİ CITROËN C3 TÜRKİYE’DE

Otomatik Vites Yeni Citroen C3 1.6 VTİ 115 HP EAT6, 69.300 TL’den Satışa Çıktı. Tam Otomatik Şanzımanlı Yeni Citroen C3 1.6 VTİ 115 HP EAT6 yetkili bayilerde…

Citroën, Kasım 2016’da Türkiye pazarında satışa sunduğu B segmenti hatchback modeli Yeni C3’ün ürün gamına şimdi de tam otomatik şanzıman seçeneğini ekliyor. Nisan sonu itibarıyla Citroën bayilerinde yerini alan, tam otomatik şanzımanlı yeni C3 1.6 VTİ 115 HP EAT6’nın fiyatları 69.300 TL’den başlıyor.

Öncü tasarım kimliği, pozitif enerjisi ve trend belirleyen özellikleriyle otomobil dünyasına yeni bir soluk kazandıran üçüncü nesil Citroën C3, 1.6 litrelik benzinli motor ve tam otomatik EAT6 şanzıman seçeneğiyle ürün yelpazesini genişletiyor. Kasım 2016’da, 1.2 lt 82 HP PureTech, 1.6 lt BlueHDi 75 HP S&S ve 1.6 BlueHDi 100 HP S&S motor seçenekleriyle satışına başlanan yeni C3, seriye eklenen 1.6 VTi 115 HP EAT6 sayesinde, otomatik şanzımanlı B segmenti hatchback otomobil arayanlara hitap ediyor. Feel ve Shine donanım seçenekleriyle ithal edilen yeni Citroën C3 1.6 VTi 115 HP EAT6’nın fiyatları 69.300 TL’den başlıyor.



Citroën C3 1.6 VTi 115 HP EAT6, 1.6 litrelik 4 silindirli benzinli bir motora sahip. 5750 d/d’de 115 HP güç ve 4000 d/d’de 150 Nm tork değerlerine sahip olan Citroën C3 1.6 VTi 115 HP EAT6, 188 km/s maksimum hıza ulaşabiliyor ve 0-100 km/s hızlanmasını 11.3 saniyede tamamlıyor. Euro 6 emisyon standartlarını karşılayabilen çevreci özellikleriyle dikkat çeken Citroën C3 1.6 VTi 115 HP EAT6, ortalama 6.8 lt/100 km’lik yakıt tüketim değerleri sunuyor. Citroën C3 1.6 VTi 115 HP EAT6’da kullanılan, türünün en iyi örneklerinden biri olarak kabul edilen 6 ileri vitesli tam otomatik şanzıman, son dönemde markanın yeni nesil araçlarında da kullanılmaya başlandı.



Kişiselleştirme özellikleriyle benzersiz

Yeni Citroën C3, kendi tarzını oluşturarak, dinamik, renkli ve çekici kişiliğiyle rakiplerinden ayrışıyor. İkinci nesil C3’ten daha uzun ve 4 cm daha alçak olan yeni Citroën C3; Airbump teknolojili karoser yapısı, siyah renkli çamurluklar ve segmentinin en geniş tekerlek yuvalarıyla Crossover benzeri iddialı bir dış görünüme sahip. Sürücü ve yolcu konforunu maksimumda vermeyi hedefleyen C3, tek bir araçta, birçok zevke ve ihtiyaca yönelik çözümler sunuyor.

Çift renkli gövde seçeneği ve üç farklı tavan rengi alternatifi sunan C3’te 9 farklı gövde rengi ve 3 farklı tavan rengiyle, 36 farklı kombinasyon bulunuyor. Sis farlarının çerçeveleri, yan aynalar, C sütunu kaplamaları ve “Airbump” adındaki gövde korumalarında da farklı renk seçenekleri sunuluyor. Kabinine adım atar atmaz hissedilen, titizlikle işlenmiş döşemeleri, ev konforundaki koltukları ve yüksek konumlu yatay kokpiti sayesinde C3, iç mekan ferahlığı anlamında segmentinde fark yaratıyor.

Connected Cam ile güvenlik ve eğlence bir arada; Android’e de uyumlu

Yeni Citroën C3’te sektörde bir ilk olan en önemli özellik; yolculuk süresince dikiz aynasına yerleşimli HD kamera vasıtasıyla çekilen fotoğrafları ve videoları paylaşmaya imkan tanıyan; aynı zamanda kaza anlarını ya da yol koşullarını kayıt altına alabilen; bir nevi kara kutu görevi de gören Citroën ConnectedCAM™ teknolojisinin kullanılması.





Google Play Store veya Apple Store’dan indirilen uygulama sayesinde; akıllı telefonunuz ConnectedCam ile bağlantılı hale geliyor ve istediğiniz zaman istediğiniz görüntüleri anında kaydediyor ya da sosyal medyada paylaşabiliyorsunuz.

Citroën C3’ün gelişmiş sürücü destek sistemleri arasında şerit değiştirme uyarısı ve hız limit panolarını okuma özelliği de bulunuyor.

Markanın imzası: Konfor işte Otomatik Vites Yeni Citroen C3 !

Otomatik Vites Yeni Citroen C3 segmentinin en iyi hissettiren, en insancıl otomobili olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Citroën İleri Konfor (Citroën Advanced Comfort®) programı rehberliğinde hayata geçirilen yapı, Citroën markasının araç konforundaki liderliğini pekiştiriyor. Bu yenilikçi program; darbe sönümleme, gövde stabilitesi, akustik, koltuklar, iç mekan, ışık seviyesi; ergonomi ve modüler düzen gibi çok sayıda ve her türden parametreyle araç içinde yolculuk etmeyi ayrıcalıklı hale getiriyor.

Konfor hissi, özel bir malzemeden üretilen ve vücut şeklini alan koltuklar; yolcu bölümünde optimum ışık seviyesi sağlayan panoramik cam tavan, ustaca tasarlanmış saklama alanları; segmentindeki en büyük torpido gözü gibi cömert unsurlarla başlıyor. Mobilya ve seyahat dünyasından esinlenilerek oluşturulan renk ve malzemelerin kullanımı, C3 kullanıcılarının araçlarının içerisinde kendi evlerindeymiş gibi hissetmelerini sağlıyor. C3’ün tüm fonksiyonlarına, kontrol merkezi olarak görev yapan, Mirror Screen teknolojisinin kullanıldığı 7 inçlik dokunmatik ekrandan erişilebiliyor.

Yeni Citroen C3

Otomatik Vites Yeni Citroen C3 ’te arka park sensörü, şerit ihlal ve uyarı sistemi; yokuş kalkış asistanı sürücü yorgunluk uyarısı gibi önemli güvenlik teknolojileri kullanılıyor.

5 kapılı karosere sahip otomatik vitesli yeni Citroen C3; pratik olmasının yanı sıra 3.99 metrelik toplam uzunluğu ile de kompakt sınırlar içerisinde yer alıyor. 10,7 metrelik dönüş yarıçapı ile de oldukça kıvrak olan yeni C3’ün bagajı 300 litrelik bir hacme yaklaşıyor; bu da pazardaki en yüksek değerlerden birisi.