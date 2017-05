OtoPratik Web Sitesi Yenilendi, Araç Sahiplerine 360 Derece Hizmet

Brisa’nın Yenilikçi Mağaza Zinciri OtoPratik Web Sitesi Yeni Yüzüyle Karşımızda.

Otopratik, Yeni Web Sitesiyle Müşteri Deneyimini Bir Adım Öteye Taşıyor, Araç Sahiplerine 360 Derece Hizmet sunacak Yeni Otopratik Web Sitesi !

Brisa’nın 360 derece hizmet sunan araç bakım mağaza zinciri Otopratik, müşterilerine sunduğu değeri zenginleştirmek üzere web sitesini yeniledi. Araç sahipleri artık otopratik.com.tr üzerinden fiyat teklifi ve randevu alabiliyor. Aynı zamanda hizmetlerle ilgili bilgiler ve sürücüler için faydalı bilgiler bu platform üzerinden paylaşılıyor.

Brisa’nın binek ve hafif ticari araç sahiplerine hizmet veren mağaza zinciri Otopratik, web sitesini müşterilerine en ideal deneyimi sunmak üzere yeniden tasarladı. Yenilenen otopratik.com.tr ile araç sahipleri online olarak diledikleri hizmet için teklif ve randevu alabiliyor. Sitede aynı zamanda sürücülerin emniyetli ve konforlu bir sürüş için dikkat etmesi gereken faydalı bilgiler yer alıyor.

Türkiye genelinde 43 mağaza ile araç sahiplerine ulaşan Otopratik, yeni dijital platformu ile müşteri deneyimini zenginleştiriyor ve her an, her yerde müşterileriyle iletişim içerisinde hizmet sunuyor.

Araç ve lastik bakımına dair temel ürün ve hizmet ihtiyaçlarını aynı çatı altında, kaliteli ve hızlı bir şekilde sağlayan Otopratik’in yeni web sitesinde bu hizmetlere dair ayrıntılı bilgiler de paylaşılıyor.

Otopratik Web Sitesi Yeni Yüzü

Otopratik mağazalarında lastik, jant, akü, ön düzen bakımı, yağ değişimi, filtre değişimi, klima gazı dolumu, fren balata & disk değişimi, amortisör değişimi ve periyodik bakım gibi temel hizmetler veriliyor. Aynı zamanda her araç marka/modeli için özelleştirilmiş çeşitli periyodik bakım paketleri de sunuluyor.

Otopratik’in yenilenen web sitesini www.otopratik.com.tr adresinden ziyaret edebilirsiniz.