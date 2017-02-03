ÖTV ve KDV indirimi, Beyaz Eşya’da ÖTV Sıfırlandı, Peki Otomobil?

Bakanlar Kurulundan Flaş Karar, Beyaz Eşyada ÖTV 30 Nisan’a Kadar sıfırlandı!

Daralan ekonomiye can suyu vermek amacıyla ÖTV ve KDV indirimi ile ilgili yeni düzenleme yapıldı.

Beyaz eşya sektörünün 2017’nin zorlu geçeceğine dair uyarıları dikkate alan Bakanlar Kurulu ÖTV ve KDV oranlarıyla ilgili bir nevi tüketimi teşvik edici karar aldı.

Yeni karara göre bazı ürünlerin ÖTV’si 30 Nisan’a kadar sıfırlandı.

Bakanlar Kurulu’ndan vergi düzenlemesi (Beyaz eşyada ÖTV oranı sıfırlandı)

Bazı mobilyalarda ÖTV oranı 30 Nisan’a kadar yüzde 8 olacak. Peki, ÖTV indirimi hangi ürünlerde geçerli? İşte sıfır ÖTV’li ürünler?

ÖTV için flaş kararlar… ÖTV ve KDV indirimi!

Bakanlar Kurulu bazı beyaz eşyadan alınan ÖTV’yi 30 Nisan’a kadar sıfırladı. Konutta ise KDV düzenlemesi getirdi. Resmi Gazete’de yayımlan Bakanlar Kurulu kararına göre;

klima,

buzdolabı,

çamaşır makinesi,

termosifon,

elektrikli süpürge ve bazı küçük ev aletlerinden alınan ÖTV 30 Nisan’a kadar sıfırlarken

Konutta ise KDV düzenlemesine gidildi.

Bakanlar Kurulu ayrıca Gross Tonilatoyu geçmeyen;

gezinti gemileri,

yatlar,

kotralar ve teknelerden alınan ÖTV’yi herhangi bir süre sınırlaması olmaksızın sıfırladı.

Konutta da KDV düzenlemesi yapıldı. Peki fiyatlar ne kadar düşecek?

2008 yılındaki küresel krizle başa çıkmak için alınan tedbirlerde olduğu gibi yine daralan ekonomiyi canlandırmak isteyen hükümet benzer önlemler aldı.

Özellikle Beyaz Eşya Sektöründeki daralmaya odaklanan önlemlerde; Beyaz eşyada yüzde 6.7 olan ÖTV vergisini 30 Nisan’a kadar sıfırlama kararı aldı.

Beyaz Eşyada Yüzde 6.7’lik indirim Fiyatlara Yansıtılacak? Peki Yeterli mi?

ÖTV sıfırlanmasının fiyatlara yüzde 6.7’lik indirim olarak yansıyacağını belirtirken; yaz aylarında yapılacak düğünler için alışverişin öne çekileceği, satışların yüzde 20 artacağı tahmininde bulundu.

Edinilen bilgiye göre kurlarda yaşanan büyük dalgalanmanın ardından beyaz eşya sektörünün, 2017’nin zor geçeceğine ilişkin hükümet üyelerine sunduğu projeksiyonların ardından bu karar alındı. Beyaz eşya sektöründe 2016 yılında satılan ürün sayısı 2015’e göre yüzde 5 artışla 7.5 milyon adet olmuştu.

Beyaz eşya’da 2016 rakamlarını bir hatırlatalım. 2016 yılında satılan ürün sayısı bir önceki yıla göre sadece yüzde 5 oranında artış göstermişti. 7.5 Milyon adet satışın gerçekleştiği 2016 yılından sonra beklentilerin yükseldiği 2017’de artan döviz kurları ve ekonomik olumsuz gelişmeler sektörü endişelendirmiş durumda.

ÖTV ve KDV indirimi Sonrası Beklenti Nedir?

Sektör fiyatlardaki 6.7’lik indirimin satışlara etkisini Yüzde 20 olarak bekliyor.

Dayanıklı Tüketim ve Beyaz Eşya Perakendecileri Derneği (BEYPER) Başkanı Ali Yıldız, özellikle AVM’lere giden kişi sayısının azalmasının ardından Ocak ayında beyaz eşya satışlarında yüzde 25’e yakın düşüşler olduğunu söyledi. Hükümetin bugün açıkladığı kararla birlikte satışların canlanacağı tahmininde bulunan Yıldız, yüzde 6.7’lik ÖTV indiriminin fiyatlarda aynı oranda indirim anlamına geldiğini belirtti.

30 Nisan’a kadar geçerli olacak vergi indiriminin satışları yüzde 20 artırabileceğini söyleyen Yıldız,

“Bu kararın alınmış olması psikolojik olarak da sektörü canlandıracak. AVM’lere girişler azalmıştı; dövizdeki dalgalanma nedeniyle tüketici beklemeye geçmişti. Bu indirimler piyasada ciddi bir hareketlenme olacağını düşünüyoruz. Özellikle yaz aylarında yapılacak düğün dernek alışverişlerinin 30 Nisan’a kadar yapılacağını tahmin ediyoruz. Bazı bankalar, 12 aya kadar taksitlendirme de yapabildikleri için çeyizlik alışverişi erkene çekilecektir” dedi.

ÖTV İndirimi hangi ürünlerde Geçerli Olacak?

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararına göre, ÖTV kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan ve klima, buzdolapları, derin dondurucular, gazla çalışan su ısıtıcıları, termosifonlar, çamaşır ve çamaşır kurutma makineleri, bulaşık makineleri, elektrik süpürgesi, gıda ve meyve presleri ile elektrikli küçük ev aletlerine uygulanan ÖTV’yi 30 Nisan’a kadar sıfırladı.

Bazı Ürünlerde ise Yüzde 18 olan KDV Oranı Yüzde 8’e düşürüldü

Bakanlar Kurulu kararıyla ayrıca, ahşap ve plastik mobilyalar, koltuklar ve büro mobilyalarına uygulanan KDV oranı da 30 Nisan’a kadar yüzde 18 yerine yüzde 8 olarak tespit edildi.

Konutta 10 Puanlık KDV indirimi Kalıcı Oldu. Konutta Yeni KDV ORANI yüzde 10.

Hükümet kararıyla, 1 Ocak’tan itibaren yapılacak konut inşaatı projelerinde ise metrekare değeri 1,000 TL ile 2,000 TL arasında olan konutların tesliminde ödenen KDV oranı yüzde 18’den yüzde 10’a kalıcı olarak indirildi.

Lüks Konutlarda İndirim Süresi 7 Ay sonra sona erecek!

Ancak lüks konutları kapsayan 10 puanlık vergi indirimi ise süreli oldu. Yani metrekare vergi değeri 2 bin liranın üzerinde olan konutlar için yüzde 18’den yüzde 8’e indirilen KDV, 30 Eylül 2017’den itibaren tekrar değişecek.

Bakanlar Kurulu’nun ÖTV’de değişikliğe giden kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Peki, hangi ürünlerde ÖTV sıfırlandı, hangi ürünlerde düşürüldü? Konutta KDV düzenlemesi detayları neler. Bakanlar Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda elektrikli ev aletlerinin ÖTV’si 30 Nisan’a kadar sıfırlandı. Mobilyada ise yüzde 8’e düşürüldü. Otomobillerde ve diğer taşıtlarda ise ÖTV indirimi uygulanmayacak.

Maliye Bakanı Naci Ağbal’dan ÖTV ve KDV indirimi açıklaması

Maliye Bakanı Naci Ağbal, bazı ürünlere getirilen ÖTV sıfırlaması ve KVD indirimine ilişkin açıklamalarda bulundu. ÖTV indiriminin sektöre canlılık getireceğini dile getiren Ağbal, bu kararlarla alışverişte artışın olacağını söyledi.

30 NİSAN’A KADAR SIFIRLANDI

Bakanlar Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda elektrikli ev aletlerinin ÖTV’si 30 Nisan’a kadar sıfırlandı. Mobilyada ise yüzde 8’e düşürüldü. Bakanlar Kurulu bazı ürünlerin vergi oranlarında değişikliğe gitti. Buna göre elektrikli ev aletlerinin ÖTV oranı 30 Nisan’a kadar sıfırlandı. Bazı mobilyalarda ise ÖTV oranı 30 Nisan’a kadar yüzde 8 olacak. Otomobillerde ve diğer taşıtlarda ise ÖTV indirimi uygulanmayacak.

ÖTV ve KDV İndirimi kararının tam metni ve tüm detaylar…

KONUTTA KDV DÜZENLEMESİ

Aynı Bakanlar Kurulu kararıyla, yapı ruhsatı 1 Ocak 2013 ile 31 Aralık 2016 arasında alınmış konut inşaat projeleri ile kamutarafından ihalesi 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren yapılan konut inşaatı projelerinde; metrekare vergi değeri 500 TL – 1,000 TL arasında olan konutların tesliminde yüzde 8 KDV uygulanması hüküm altına alındı.

Bu kapsamda, metrekare vergi değeri 1,000 TL ve üzeri konutların tesliminde uygulanacak KDV oranı da yüzde 18 olacak.Yapı ruhsatı 1 Ocak’tan sonra alınan konut inşaatı projeleri ile kamu tarafından ihalesi 1 Ocak’tan itibaren yapılacak konut inşaatı projelerinde ise metrekare vergi değeri 1,000 TL ile2,000 TL arasında olan konutların tesliminde yüzde 8, 2,000 TL üzerinde olan konutların tesliminde de yüzde 18 KDV uygulanacak.

Otomobilde yeni ÖTV oranları

Buna göre, motor silindir hacmi 1600 CC’yi geçmeyip, değeri 40 bin lirayı aşmayanlar için yüzde 45, 40 bin-70 bin lira arasındakilere ise yüzde 50 ÖTV uygulanacak. Motor silindir hacmi 1600- 2000 CC olan, değeri ise 100 bin lirayı aşmayan araçların ÖTV’si yüzde 100 olarak belirlendi.

ÖTV ve KDV indirimi