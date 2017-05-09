Oukitel K10000 Pro,10000 mAh’lik Bataryayı 3 Saatte Şarj Ediyor

Sizi Günlerce Konuşturabileceğiniz iddia eden yeni bir Android Akıllı Telefon istermisiniz?

Çinli akıllı telefon üreticisi Oukitel Haziran Ayında yeni bir Android akıllı Telefon piyasaya sunuyor. K10000 Pro. “To be the King!

10000 mAh’lik bir bataryaya sahip akıllı telefon. “Kral Olmak için” Sloganıyla tanıtılan cihazın özelliklerine baktıkça onu bu şekilde tanımlamakta zorlanabilirsiniz.

Bununla birlikte etkileyici bir özelliğinin olduğunuda söylemek lazım. 10.000 mAh’lik bir bataryayı 3 saat içerisinde şarj edebiliyor.Tıpkı yıllar önce piyasaya sunduğu 240$’lık K10000 gibi. Şimdi K10000 Pro adının verilmeside bunun daha geliştirilmiş sürümü olmasını işaret ediyor. Şirket bu yeni Android’i bu seneki MWC fuarında gösterse de çok fazla detay paylaşmamıştı. Tek şarjla büyük olasılıkla 10 – 15 günlük bir kullanım içeren bir özellik gerebiliriz deniyordu.

Oukitel K10000 Pro, Özellikleri

Akıllı telefonlardaki en büyük sorunlardan biri hiç şüphesiz üreticilerin ihtiyaç duyduğu güçte pil üretmek ve pil ömründen ödün vermeden her türlü özelliği akıllı telefonda kullanabilmek. Dolayısı ile günümüzde çoğu akıllı telefonun pilleri ile karşılaştırıldığında, 10.000 mAh oldukça büyüktür. Pilin değeri büyüdükçe ölçüsü de, ağırlığıda büyüyor maalesef. Asus’un ZenFone MAX‘ı mesela 5.000 mAh’lik bir bataryaya sahip. Google’ın Pixel XL 3.450mAh, Samsung’un Galaxy S8 Plus‘ın ise 3.500 mAh’lik bit bataryaya sahip.

10.000 mAh’lik K10000 Pro doğal olarak rakiplerine göre oldukça ağır. 292.5 gram ağırlığında olduğu bildiriliyor. Bu haliyle 188 gram olan iPhone 7 Plus’tan daha ağır. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken durum iddia edildiği gibi 10 – 15 gün kullanılıp kullanılamayacağı. Bu konuda soru işaretleri var.

K10000 Pro muazzam güç kaynağına rağmen, hepimiz hayal ettiğimiz ideal telefondan olacak mı derseniz? pek sanmıyorum. The Verge ve The Hans India’ya göre, 5.5 inçlik 1080p’lik bir Gorilla Glass ekranı olacak, 3GB RAM, 32GB depolama alanı ve MediaTek octa core 1.5Ghz işlemci ile güçlendirilecek.

Yeni bir amiral gemisi malzemeleri kullanıldığı söylenemez. Kamp gezileri için mükemmel bir telefon olduğunu düşünüyorsanız bile, Oukitel’in açıklaması için bir göz atmanızda fayda var.

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