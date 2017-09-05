Şimdi Panasonic GH5 Geniş Ekran 6K Video Çekebiliyor, Ver 2.0 Firmware Update

Panasonic’in GH5’i artık geniş ekran 6K video Çekebiliyor.

Yeni Panasonic GH5 Geniş Ekran 6K Video Çekebiliyor. Panasonic video dostu modeline 4K kalite güncellemesi yaptı.

Panasonic GH5 modelini ilk kez duyurduğunda 6K 30 fps video kalitesi vaat ediyor görünüyordu. Ancak bu durumun sadece hareketsiz görüntülerden elde edilen Burst Mode’unda olduğu ortaya çıkmıştı. Ancak şimdi Panasonic, 6K anamorfik, 4,992 x 3,744, 10 bit çözünürlüklü video modunu duyurdu. Üstüne Üstlük, bir intra-frame özelliği ile 4K’yı daha kullanışlı hale getirdi. Her bir kareyi tek tek 10 bitlik sağlam 400 Mbps veri hızında sıkıştıran tam bir 4K.

Panasonic GH5 Geniş Ekran 6K Video Çekebiliyor, GH5 Ver 2.0 Firmware Update

Panasonic’in 6K olarak isimlendirmesi (4.992 x 3.774 piksel) 5K gibi görünebilir, ancak bu tam olarak bahsedilen 6K’nın nasıl çalıştığı belli değil. 6K anamorfik için, GH5 aslında neredeyse tüm 20.3 megapiksel sensörünü okuyor. Ortaya çıkan 3: 2, 18.9-megapiksel resimlerin 2: 1 6K anamorfik (6,144 x 3,072) piksel sayısına eşit olması.

Bu şekilde çekim yapmak için, geniş ekran görüntüsünü 2: 1’e sarmalayan bir anamorfik mercek gerekir (Bu mercekler benzersiz bir görünüm sunar, en ünlüsü ise “JJ Abrams lens falanes” tarafından üretiliyor) ve post prodüksiyon sırasında doğru orana gerilir.

Bu seçeneğin kullanıma sunulmasıyla birlikte, GH5, RED ve Alexa modellerinden on binlerce maliyeti düşürmesine rağmen, en yüksek çözünürlüklü 6K anamorfik kameralardan biri haline geldiğini EOS HD‘de yayınladığı makale ile dikkat çekiyor. Elde edilen görüntüler 10 bit olsa da rakip kameralara kıyasla bu mod (200 Mbps) için veri hızı düşük sayılır.

Daha fazla kalite için veri isterseniz 400 Mbps’de 4K anamorfik (3.328 x 2.496 çözünürlük) çekim yapabilirsiniz. Umarız Panasonic 6K anaformik veri oranını bir noktada çarpacaktır.

4K intra-frame capture

Diğer yeni özellik, 4K intra-frame capture, “6K” daha az ilgi çekici görünse de daha değerli olabilir. Çoğu tüketici kamerası, H.264, MPEG-4 veya Sony’nin XAVC gibi “inter-frame” formatında video yakalar. Ancak fark bu elde edilen verileri kaydederken ortaya çıkıyor. Veri Tasarrufu veri kaydetmeyle doğrudan ilintili. Intra-Frame Compress, Çerçeve içi sıkıştırma Her dosyayı tek tek sıkıştırır.

Fiyat konusuna gelince rakiplerinden daha ucuz. 4’te bir fiyatına 1700$.

Bu önemli yeni özellik eklemeleri yetmiyorsa Panasonic, hem fotoğraflarda hem de videolarda otomatik odaklamayı geliştirdi ve bazı HDR 4K TV’ler tarafından okunabilen yeni bir “melez log gamma” çekim modu eklediğini de hatırlatalım.