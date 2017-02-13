Paramanya Sevgililer Günü’ne Özel Ödüller Sunuyor

Paramanya’da aşk kazanıyor.

Paramanya Sevgililer Günü’ne özel ödüller sunuyor.

Türkiye’deki mobil oyun severlerin vazgeçilmez oyunu Paramanya, Sevgililer Günü’ne özel ödüllerle oyuncularına aşk dolu bir hafta geçirme imkanı sunuyor.

Netmarble’ın Türkiye’deki en sevilen mobil oyunu Paramanya, 14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel etkinliklerle oyuncularını ödüle doyuracak. Paramanya’da hem oyuncular hem de dostluk ve sevgi kazanacak.

Sevgililer Günü’ne özel karakterler

Paramanya oyununa 7-21 Şubat 2017 tarihleri arasında oyuna girenler, özel görevleri tamamladıklarında Sevgililer Günü’ne özel karakterlerden birini almaya hak kazanacak. 14-17 Şubat tarihlerinde ise herhangi bir elmas paketini arkadaşına gönderen oyuncu, o paketin aynısından kazanacak.

Ayrıca şeker aksesuarlarını toplayan Paramanya oyuncuları özel karakterlerin ikincisini de alıp koleksiyonlarını tamamlayabilecek.

Paramanya Sevgililer Günü’nde 3 çifte sürpriz hediyeler

Paramanya’nın Sevgililer Günü’ne özel bir etkinliği de sosyal medya kanalları üzerinde düzenlenecek. Paramanya resmi Facebook sayfasında fotoğraflarını paylaşan 3 çifti sürpriz hediyeler bekliyor. Türkiye’de ve tüm dünyada herkesi etkisine alan mobil oyun Paramanya, oyun tutkunlarına yeni aksiyonlar ve maceralar sunmaya devam edecek.

Paramanya oyun içi satın alma seçenekleriyle App Store ve Google Play üzerinden ücretsiz indirilebilir.

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