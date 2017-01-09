Facebook, Spotify Ödemelerinde Paramara Dönemi

Dijital Hizmet ve Oyun Platformlarında ParaMara Dönemi başlıyor!

Artık gül gibi yeni bir ödeme sistemimiz var.ParaMara Nedir?

ING Bank’ın yeni nesil mobil finans çözümü ParaMara; Facebook, Spotify, Steam gibi dijital platformlardaki süreli üyeliklerin ve oyun kodlarının ödemelerini kolaylaştıracak yeni bir güncellemeyle kullanıcıların karşısına çıktı.

ING Bank, cep telefonu numaralarına para transferi yapabilme ve temassız ödeme gerçekleştirme imkânı sağlayan ParaMara’yı dijital dünyanın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde güncellemeyi sürdürüyor.

Son olarak Dijital Kod Ödemesi özelliği eklenen mobil uygulama ile Facebook, Spotify gibi dijital servis platformlarında geçerli bakiye ve süreli üyeliklerin ödemelerini yapmak mümkün hale geldi. Dijital oyunseverler de League of Legends’in yaratıcısı Riot Games, Steam, Joygame gibi platformlarda geçerli cüzdan kodlara ve puanlara; Origin, Uplay gibi oyun platformlarında da oyuna dönüştürülebilecek kodlara ParaMara aracılığıyla sahip olabiliyor.

Dijital dünyada aktif bir yaşam sürenlere, birçok dijital platformdaki ödeme işlemlerini tek bir uygulama aracılığıyla yapma kolaylığı sağlayan ParaMara’dan yararlanmak için ING Bank müşterisi olma şartı ise bulunmuyor. ING Bank müşterileri ING Nakit Kart, ING Kredi Kartı; diğer kullanıcılar ise başka bankalara ait ATM ve kredi kartlarıyla dijital kod ödemesi özelliğini kullanabiliyor.

ParaMara’nın dijital kod ödemesi özelliğinden yararlanmak isteyenlerin uygulama içindeki Öde/Satın Al menüsü altında bulunan Dijital Kod Ödemesi özelliğini seçerek ödemede kullanacakları kartlarını ve istedikleri ürünü seçmeleri gerekiyor. Sonrasında ilgili kodlar, SMS ya da e-posta ile kullanıcıya iletiliyor. Kullanıcılar aynı zamanda üyelik ya da kodları sevdiklerine hediye edebiliyor. Bunun için ilgili kişinin cep telefonu ve e-postasını girmek ve isteğe bağlı olarak bir hediye notu eklemek yeterli.

ParaMara nedir?

ParaMara, ING Bank müşterisi olsun ya da olmasın, tüm kullanıcılara, günlük finansal ihtiyaçlarını akıllı telefonlar üzerinden hızla ve kolayca gerçekleştirebilme olanağı sunuyor. ParaMara’da alıcının banka hesabı olmasa bile cep telefonu numarasına 7 gün-24 saat para gönderilebiliyor. Ayrıca kullanıcılar uygulama üzerinden oluşturacakları ön ödemeli kart ile internetten güvenli şekilde alışveriş yapabiliyor. Kısa sürede 120 binin üzerinde aktif kullanıcı sayısına ulaşan ParaMara, Apple Watch ile uyumlu ilk uygulamalardan biri olmasıyla da dikkat çekiyor.

Nasıl İndirilir?

Uygulamayı aşağıdaki linklere tıklayarak App Store, Google Play Store ve Windows Store’dan “Paramara” yazarak ücretsiz olarak indirebilirsin!

Bununla uğraşmak istemezsen, PARAMARA yazıp 2205’e gönder, biz link’ini cep telefonuna göndeririz.

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