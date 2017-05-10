Cep Telefonundan Maç Bileti Almak Artık Kolay, Passo Mobil Uygulaması

Passo Mobil Uygulaması, Maç Bileti Artık Cep Telefonunuzda

Passo Mobil Uygulaması ile maç bileti almak artık çok daha kolay.

Aktif Bank, Passo mobil uygulamasını nihayet hayata geçirdi. Passolig kart başvurusu yapmak, maç bileti almak, Passolig karta para yüklemek, e-bilet kullanım süresini uzatmak gibi birçok fonksiyonu içerisinde barındıran uygulama sayesinde taraftarlara tek bir platform üzerinden hizmet verilecek.

Cep Telefonundan Maç Bileti Almak Artık Kolay, Passo Mobil Uygulaması! Cep Telefonundan Maç Bileti Nasıl Alınır?

Passo mobil uygulamasının ilk aşamasını taraftarların kullanımına sundu. Android ve iOS işletim sistemli cihazlarda yer alacak olan Passo mobil uygulaması sayesinde taraftarlar tüm bilet işlemlerini yapabilecekler.

Kullanıcılar bu uygulama ile hem bilet işlemlerini hem de Passolig kart işlemlerini kolayca tek bir platform çatısı altında dakikalar içerisinde gerçekleştirebilecekler. Ayrıca uygulamanın planlanan ikinci aşamasında ise kullanıcıların hayatını kolaylaştıracak birçok hizmet de devreye alınacak.

Bu uygulama ile bilet transferini saniyeler içerisinde gerçekleştirebilecek olan kullanıcılar; Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının canlı sonuçlarını takip edebilmek gibi birçok özellikten de faydalanabilecekler. Ayrıca uygulamayı yükleyen kullanıcılar, henüz satışa sunulmamış maç biletlerini de fikstür üzerinden takiplerine alarak, maç bileti satışa çıktığında bilgilendirilecekler.

Passolig 3 yıl içinde 2,8 milyon taraftara ulaştı

Tüm kart ve biletleme ihtiyaçlarını tek bir mobil uygulama altında birleştirerek futbolseverlerin hayatını kolaylaştırmayı hedeflediklerini belirten Aktif Bank Genel Müdürü Dr. Serdar Sümer;

“Hayata geçirdiğimiz yeni Passo mobil uygulaması ile taraftarların Passolig ile aldıkları tüm hizmetleri cep telefonları üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirmelerini amaçladık. Şu ana kadar web kanalımız üzerinden 2 milyona yakın Passolig Kart başvurusu yapıldı. Bu başvuruların yüzde 50’si mobil cihazlar ile yapıldı. Bu göstergeler bize mobil uygulamaya ihtiyaç duyulduğunu işaret ediyordu. 2014 yılında hayata geçen Passolig uygulaması sonrasında Passolig Kart sahibi taraftar sayısı 2,8 milyona ulaştı. Bu sezon sonuna kadar 3 milyona yakın karta ulaşmayı hedefliyoruz. Bu uygulama sonrasında kart sayısındaki artışın hız kazanmasını bekliyoruz. Passo mobil uygulaması ile taraftarlar, kolay ve hızlı bir şekilde kart başvurusu, maç bileti alma, kart alma, kart yenileme, para yükleme, bilet süresini uzatma, bilet transferi ve kombineden maç bileti transferi gibi hizmetleri gerçekleştirebilecekler” dedi.

Passo Mobil Uygulaması Hakkında!

Maça gitmek artık çok daha kolay!

Passo uygulaması ile dakikalar içerisinde Passolig Kart başvurunu yapabilir, maç biletini kart başvurunu bitirir bitirmez alabilirsin.

Maça gitmeyeceksen biletini ya da kombineni başka bir Passolig Kart sahibine ücret ödemeden transfer edebilirsin.

Passolig Kartının e-bilet kullanım süresini uygulamadan takip ederek yenileyebilir ve farklı bir banka kartını kullanarak Passolig Kartına para yükleyebilirsin.

Fikstür bölümünden Passolig’in geçerli olduğu Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig’in güncel sezonundaki tüm maçları görebilir ve ilgini çeken maçları takip ederek biletleri satışa çıktığında bildirim alabilirsin.

Passo iOS

Passo Android