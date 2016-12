PC ve MAC için Pixel OS – Hafif Debian tabanlı işletim sistemi bir USB çubuktan ön yüklenebilir ve çalıştırılabilir.

Raspberry Pi Foundation, Windows ve Mac PC’ler için Linux tabanlı Pixel OS sürümünü yayımladı. Başlangıçta Raspberry Pi’nin hobi tahtalarında çalışması için tasarlanan işletim sistemi, Chromium web tarayıcısı ve üretkenlik ve kodlama araçları paketi ile birlikte geliyor.

Projenin çıkış fikri konusunda Raspberry Pi kurucularından Eben Upton bir blog yazısında;

Debian üzerine kurulmuş olan OS, eski makinelerin çoğunu çalıştırmak için yeterince hafiftir. En az 512 MB RAM’e ihtiyaç duyan işletim sistemi,eski X386 mimari varyantını kullanan tüm makinelerde sorunsuz çalışıyor.

Denemesi oldukça kolay tabi he zamanki gibi denemeden önce yedeklerinizi almakta fayda var.

Download the image, and either burn it to a DVD or write it to a USB stick. Sonrası için Etcher uygulaması öneriliyor.