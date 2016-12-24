Tamamen Ücretsiz Pc ve Mac için Pixel OS, Eski PC’ler Canlanacak!

Raspberry Pi eski PC’lere yeni bir soluk getirmek için bir işletim sistemi yayınladı.

PC ve MAC için Pixel OS – Hafif Debian tabanlı işletim sistemi bir USB çubuktan ön yüklenebilir ve çalıştırılabilir.

Raspberry Pi Foundation, Windows ve Mac PC’ler için Linux tabanlı Pixel OS sürümünü yayımladı. Başlangıçta Raspberry Pi’nin hobi tahtalarında çalışması için tasarlanan işletim sistemi, Chromium web tarayıcısı ve üretkenlik ve kodlama araçları paketi ile birlikte geliyor.

Projenin çıkış fikri konusunda Raspberry Pi kurucularından Eben Upton bir blog yazısında;

“Pixel OS’u biz bu kadar seviyorsak, İnsanların bunu çalıştırması için neden Raspberry Pi donanımı alması için zorlayalım” diye düşündük diyor.

Debian üzerine kurulmuş olan OS, eski makinelerin çoğunu çalıştırmak için yeterince hafiftir. En az 512 MB RAM’e ihtiyaç duyan işletim sistemi,eski X386 mimari varyantını kullanan tüm makinelerde sorunsuz çalışıyor.

Denemesi oldukça kolay tabi he zamanki gibi denemeden önce yedeklerinizi almakta fayda var.

Pc ve Mac için Pixel OS’u Nasıl Kullanırım?

Download the image, and either burn it to a DVD or write it to a USB stick. Sonrası için Etcher uygulaması öneriliyor.

Yeni işletim sisteminin bir image dosyası var. Bu image dosyasını indirdikten sonra bir DVD veya USB Drive’a yazdırmanız gerekecek. Normalde bilgisayarınızın BIOS ayarlarından DVD yada USB’i boot seçeneklerinden ayarlayabilirsiniz. Mac kullanıcıları ise makina açılırken “C” tuşuna basılı tuttuktan sonra gelen boot ekranından ilgili medyayı seçmesi gerekir. Karşınıza aşağıdaki gibi bir boot ekranı gelecek.

Burada ,Esc tuşu ile boot menuye ulaşırken, hiçbir şey yapmazsanız masaüstü ekranı gelir.

Bunları yaptıktan sonra, herhangi bir şey yüklemenize gerek kalmadan işletim sisteminin çalıştığını göreceksiniz. Eğer bir USB üzerinden çalıştırıyorsanız bir “devamlılık” seçeneği elde edersiniz. Kaydettiğiniz dosyalar bir sonraki oturumda da karşınıza çıkar. Yok ben bir sonraki oturumda herşey ilk defa gibi olsunda diyebilirsiniz. Buda seçenekler arasında var.

Yeni işletim sisteminde tam bir uygulama paketi ve bir tarayacı yer alıyor ancak bildiğimiz Raspberry Pi paketinden farklı.Lisans sorunları nedeniyle Minecraft veya Wolfram Mathematica yok.

Hafif Debian tabanlı, ücretsiz, Pc ve Mac için Pixel OS !

Elbette buna benzer bir çok hafif linux uygulamaları var. Plenty, Neverware gibi. Bununla birlikte, Pi Vakfı, Pixel ile birçok yararlı Linux uygulaması sağlıyor ve mümkün olduğunca kolay kullanım imkanı sağlamayı hedefliyor. Upton’a göre de Pixel işletim sistemini masaüstüne taşıdıkça zayıf noktalarının neler olduğunu çok daha hızlı ve kolay görebiliriz. Pi üzerinde de bunları düzeltmek için çalışırız diyor.

Pixel OS bu haliyle hale deney aşamasında ve tüm makinalarda çalışmaz.