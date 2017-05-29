Period Emoji, Kız Hakları Grubu Bu Emojileri Eklemek için Oyluyor

Bayanlar özel günlerini çok daha kolay ifade etmek istiyor.

Period Emoji, Kız Hakları Grubu Bu Emojileri Oyluyor, Hijyenik havlu, bir rahim diyagramı, kan damlalı iç çamaşırı, bir takvim ve kan damlası…

Period Emoji’sinin Resmi olarak eklenmesi için kampanya başlattılar.Ne ilginçtir ki bayanların özel günlerini kolayca ifade eden emoji henüz yok. Bu konuda birşeyler yapmak isteyen Kız Hakları Grubu yeni bir sosyal kampanya başlattı.

Bildiğiniz gibi resmi olarak Tacos’tan tropikal balıklara kadar her şey için bir emoji var. Ancak, şu anda bayanların âdet dönemlerini “özel günlerini – period- regl – aybaşı” dönemlerimizi açıklayacak bir emoji yok.

Yeni başlatılan sosyal kampanya kadınların bu sorununa çare olmak istiyor.

Kız Hakları Grubu Plan International, Pazar günü, küresel emoji klavyesinde resmi bir “dönem emojisi” ” Period emoji “eklemek üzere bir sosyal medya kampanyası başlattı.

Özellikle bayanlar bu konuda özel olarak tasarlanan 5 period emoji tasarımından hangisinin kullanılması istiyorsanız onun için oyu buradan kullanabilirsiniz.

Kazanan tasarım Unicode Consortium, aygıtlardaki karakterleri standartlaştıran yönetim organına gönderilecek.

Period Emoji Tasarımları

Emoji tasarımları bir hijyenik havlu, bir rahim diyagramı, bir çift kan damlalı iç çamaşırı, bir takvim ve kan damlası içeriyor.

Avustralya’daki Plan International’ın Genel Müdür Yardımcısı Susanne Legena;

Emoji’nin küresel bir dil olduğunu ve kültürler arasında ortak dil olarak kullanılabileceğini, bayanların dönemleri görselleştirmenin kolay bir yolu olması açısından bu kampanyayı yapmanın oldukça mantıklı olduğunu; Şu anda 15 ila 49 yaşları arasında en az 800 milyon kadın ve kızın menstrüel olduğu halde, dönemleri temsil edecek tek bir emoji mevcut olmadığını söyledi.

Sizde bu kampanyada oy kullanmak istiyorsanız Plan Australia Facebook sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Mashable