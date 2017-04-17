Periscope Türkiye’de Nasıl Scope Oldu? Periscope.tv Nasıl Pscp.tv Oldu?

Periscope Uygulaması Türkiye’de Neden Kapandı?

Periscope.tv adresine neden ulaşılamıyor? Periscope Nasıl Scope Oldu? Periscope Türkiye’de Nasıl Scope Oldu? Periscope.tv Nasıl Pscp.tv Oldu? Bu soruların yanıtlarını BTK açıkladı.

BTK (T.C. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU) Basın ile İlişkiler Müdürlüğü, Periscope Uygulamasının Kapanmasına İlişkin 01.04.2017 Tarihili basın bildirisinde konu ile ilgili açıklama yaptı.

Periscope Türkiye’de Nasıl Scope Oldu ?

Söz konusu açıklamada periscope.tv isimli internet sitesine neden girilemediği açıklandı. Açıklamada;

Twitter’a ait “periscope.tv” isimli internet sitesine ve @periscopeco Twitter kullanıcı hesaplarına marka tecavüzü yapıldığı gerekçesiyle İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi tarafından ihtiyati tedbir kapsamında erişim engelleme kararı verilmiş ve uygulanmak üzere 31 Mart 2017 tarihinde Erişim Sağlayıcıları Birliğine gönderilmiştir.

Bilindiği gibi İnternet ortamında bulunan yasadışı içeriklere yönelik erişimin engellenmesi kararları 5651 sayılı Kanuna ve diğer bazı kanunlara dayalı olarak mahkemeler ve ilgili kurumlarca verilebilmektedir. Bu kararların konuları, kapsamı, yetkili merciler, karar verilme ve uygulanma şekli ve süresi gibi hususlar ilgili mevzuatta yer almaktadır.

Bu kapsamda, “periscope.tv” alan adı ve @periscopeco Twitter hesabı için ilgili mahkeme tarafından verilen erişim engelleme kararının ardından, Twitter şirketi, globalde “Periscope” olarak yer alan uygulamanın adını Türkiye’de “Scope” olarak değiştirmiştir.

Periscope.tv Nasıl pscp.tv Oldu?

Uygulamanın web sitesinin alan adını ise “pscp.tv” yapmıştır. Ayrıca, erişim engelleme kararına konu @periscopeco Twitter hesabını Türkiye kullanıcılarının erişimine kapatmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur denildi.

BTK