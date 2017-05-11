PES 2017 Mobil Bu Ay Çıkıyor, Ön Kayıt Yap, Deluxe Oyuncuyu Kap!

Pro Evolution Soccer 17, PES 2017 Mobil Sürümleri Bu Ay Akıllı Telefonunuza Geliyor.

PES 2017 Mobil Bu Ay Çıkıyor, Ön Kayıt Yapanlara, Deluxe Oyuncu Bedava …

PES 2017 Mobil Bu Ay Akıllı Telefonunuza Geliyor, Android ve iOS Kullanıcıları için Ön Kayıtlar Başladı.

EA’nın hız ve tempo tutkunları için efsane FIFA serisi ve Konami’nin daha derin ve daha gerçekçi Pro Evolution Soccer (PES); video oyunun arasındaki rekabet hem konsol hemde mobil tarafta alabildiğine devam ediyor. Şimdi ise PES 2017 iOS ve Android Sürümleri için ön kayıtların başlaması ile birlikte; bu ay PES 2017 akıllı telefonlara gelmesi kesinleşti.

Eğer sizde bu oyunun hayranlarından birisiyseniz geçtiğimiz Aralık ayında Avusturalya’daki hafif tanıtımdan sonra oyunun mobil sürümlerinin bu ay çıkacağını duymaktan mutluluk duyacaksınız.

Yeni Mobil Futbol oyunu PES 2017 Mobil Sürümü içerisinde Lisanslı Takımlar ve stadları, Milli Takımlar, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Oyuncu Profilleri yer alacak.

PES 2017 Mobil Cihazlar için Optimize Edildi

Konami, oyunun, mobil cihazlar için optimize edilmesine rağmen, hareket halindeyken akıcı, gerçekçi bir futbol tecrübesine sahip olabilmenizi sağlamak için konsol sürümünde kullanılan grafik motoruyla yapıldığını söylüyor.

Futbol Küresel bir oyun olması sebebi ile 10 Dil desteği ve 9 yorumcu ile geliyor. İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Almanca, İspanyolca, Brezilya Portekizcesi, Japonca, Kanton ve Mandarin Çince.

Ön Kayıt : Sınırlı bir süre için, ön kayıt yaparak bazı “deluxe” oyuncuları takımınıza ekleyebilirsiniz.

Konami’nin mobil cihazlara girişi ilk değil tabi ki 2010 yılından beri Futbol Manager Oyunu ve pek çok PES oyunu mobil cihazlarda var. Benzer şekilde FIFA’da aynı sürelerde mobil cihazlarda yer alıyor.



