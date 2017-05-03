Peugeot Özerk Otomobil Testlerine Singapur’da Başlıyor



Fransız otomobil üreticisi Peugeot otonom sürüş savaşında yerini almaya hazırlanıyor.

Peugeot Özerk Otomobil Testlerine Singapur’da Başlıyor!

Peugeot nuTonomy teknolojisini kullanacağı otomobiliyle autonom savaşlarındaki yerini almaya hazırlanıyor. Fransız Otomobil devi Eylül ayında Singapur’da yeni özerk teknolojisini test etmeyi planladığını duyurdu.

Diğer otomobil üreticilerinin tamamı gibi Peugeout’ta otomobilin geleceğinde özerk sürüş yeteneklerinin olacağına inanıyor. Bir çok konsept tasarımında gördüğümüz gibi en iyi sürüş deneyimi sunmak için geliştirilen kendi kendine sürüş teknoloji, ev otomasyonları ve bulut teknolojileri ile entegre çalışan bir gelecek hayal ediliyor.

Peugeot Özerk Otomobil Testlerine Eylül Ayında Başlıyor

Ancak bir çok şirket içinde bu hedeflere ulaşmak için daha kat edilmesi gereken çok fazla yol var. MIT spin-off nuTonomy ile yapılan ortaklık çerçevesinde Fransız otomobil devide bu alana adım atmış oluyor.

Anlaşmaya Göre nuTonomy’nin kendi kendine sürüş yazılımı ve bu konuda ihtisaslaşmış sensörleri özel olarak tasarlanmış Peugeot 3008s’e kurularak Eylül ayından itibaren test edilmeye başlanacak.

Testlerin başarılı olması durumunda pilot uygulama diğer şehirlere de yaygınlaştırılarak şehir için davranışları test edilip daha da geliştirilecek.

Geçen ay BMW, Intel ve Mobileye ile birlikte 40 modifiye BMW 7 Serisi sedanı ABD ve Avrupa sokaklarında test ettiklerini açıkladı. Mercedes Benz ise bu konuda Bosch ile çalışmalarına devam ediyor.

Gelecek özerk otomobillerde, otonom sürüş otomobilin geleceği olarak görülüyor ve bu yarışa Fransız Otomobil devi Peugeot’ta Katılıyor.

Reuters

Engadget