Pirelli Anadolu Sigorta Kampanyası, Mobil Şarj Cihazı Hediye!

Pirelli Anadolu Sigorta Poliçesi Sahiplerine Özel Kampanya Başlattı.

Tüketicilerinin hayatını kolaylaştıran çalışmalara imza atmaya devam eden Pirelli, Anadolu Sigorta poliçesi sahiplerine özel bir kampanya başlattı. Pirelli Anadolu Sigorta Kampanyası!

Sadece teknolojileriyle değil; gerçekleştirdiği kampanyalarla da tüketici dostu bir yaklaşım sergileyen Pirelli, Türkiye’nin öncü sigorta şirketi Anadolu Sigorta ile yeni bir kampanyaya imza atıyor. 01 Şubat – 01 Mart 2017 tarihleri arasında geçerli olan kampanya kapsamında Pirelli yetkili satıcılarından her türlü hava koşuluna uygun tek seferde 4 adet Pirelli marka otomobil veya SUV veya hafif ticari araç lastikleri alan ve www.pirelliclub.com sitesindeki kayıt formunu dolduran Anadolu Sigorta poliçesi sahiplerine, çekilişsiz kurasız mobil şarj cihazı hediye ediliyor.

Pirelli Anadolu Sigorta Kampanyası – Mobil Şarj Cihazı Hediye, Çekilişsiz Kurasız

KASKO POLİÇESİ SAHİPLERİNİ PIRELLİ’DEN LASTİK ALIMINDA HEDİYE BEKLİYOR!

Anadolu Sigorta kasko poliçesi sahipleri, her türlü hava koşulu için yetkili Pirelli bayilerinden alacağı 4 adet Pirelli marka hususi oto/ SUV/ hafif ticari araç lastiği ile birlikte www.pirelliclub.com sitesindeki zorunlu alanları doldurarak kayıt olmaları halinde, çekilişsiz kurasız mobil şarj cihazına sahip olabileceklerdir.

Kampanyamız 1 Şubat 2017 – 1 Mart 2017 aralığında geçerlidir.

Anadolu Sigorta’da ilgili kampanya döneminde yürürlükte herhangi bir kasko sigortası poliçesi olan bireysel müşterilerimizin Pirelli marka hususi oto/ SUV/ hafif ticari araç lastiği alımlarında geçerlidir.

4 adet Pirelli marka hususi oto/ SUV/ hafif ticari araç lastiğinin tek seferde, aynı bayi üzerinden alınması gerekmektedir.

Mobil şarj cihazının kargo yoluyla gönderilebilmesi için www.pirelliclub.com‘da aşağıdaki zorunlu alanların doldurularak, kayıt olunması gerekmektedir.

Mobil şarj cihazı kayıt işlemini takip eden 10 iş günü içinde kayıt sırasında belirtilen adrese gönderilecektir.

Zorunlu Alanlar:

Ad-Soyad, GSM numarası, kargo adresi, sigorta poliçesi görüntüsü, lastik alım faturası.

Pirelli Anadolu Sigorta Kampanyası

Kampanyayla ilgili detaylı bilgiye www.anadolusigorta.com.tr ve www.pirelli.com.tr adreslerinden ulaşılabiliyor.