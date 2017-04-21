Pirelli’den Ücretsiz TYRELife Lastik Sigortası Kampanyası

Pirelli Ücretsiz Lastik Sigortası Kampanyasını Kaçırmayın!

Pirelli’den ücretsiz TYRELife Lastik Sigortası Kampanyası, Fırsatı Kaçırmayın!

Gerçekleştirdiği kampanya ve çalışmalarla tüketicilerinin hayatını kolaylaştırmaya devam eden Pirelli, ücretsiz olarak sunduğu lastik sigortası hizmetiyle sektörde bir ilke daha imza attı.

Sadece teknolojileriyle değil, gerçekleştirdiği kampanyalarla da tüketici dostu bir yaklaşım sergileyen Pirelli, lastik sektöründe bir ilke daha imza attı.

Ücretsiz Tyrelife Lastik Sigortası ile tek seferde 17”jant ve üzeri dört adet otomobil, SUV veya hafif ticari araç lastiği alan özel araç sahiplerinin lastiklerinden bir tanesini delinme, çarpma veya yangından kaynaklanacak hasarlara karşı 6 ay geçerli olacak şekilde ücretsiz olarak sigortalıyor.

Ücretsiz sigorta hizmetinden faydalanmak isteyen araç sahipleri www.pirelli.com.tr’de belirtilen ölçü ve adette otomobil, SUV veya hafif ticari araç lastiği almalarının ardından, yine Pirelli’nin internet sayfasını ziyaret ederek veya 444 4 705 no’lu hattan kayıt yaptırarak, fatura tarihinden itibaren 6 ay süreyle sigorta hizmetinden faydalanabiliyor.

Ücretsiz Tyrelife Lastik Sigortası, diş derinliği 5 mm üzerinde olan ve üretildiği araç için kullanılan lastikleri; kaldırıma veya başka bir engele çarpma, delinme veya yanma sonucu tamiri mümkün olmayacak derecede gerçekleşen hasarlara karşı bire bir aynı veya muadil ölçü ve desende yenisiyle değiştiriyor.

Ücretsiz Tyrelife Lastik Sigortası Lastiklerinizin Ömrüne Ömür Katın

Nedir? Tyrelife; Yola Devam hizmetlerine ek olarak sunulan ücretsiz lastik sigortasıdır. Nasıl Yararlanılabilir? Yetkili Satıcılarımızdan 4 adet Pirelli marka 17” jant ve üzeri Oto ve SUV, yaz veya kış lastiği alan kullanıcılar yararlanabilir. Hizmet Kapsamında Neler Var? Tyrelife; delinme, kaldırıma veya başka bir engele çarpma ve yangın sonucu tamiri mümkün olmayacak derecede hasar görmüş lastiklerinizin birebir aynı ölçü ve desende yenisiyle veya muadil ölçü ve desende yenisiyle bedelsiz değiştirilmesini sağlar. Hizmet Süresi Nedir? Fatura tarihinden itibaren 6 ay süreyle kullanım boyunca geçerlidir. Nasıl Üye Olunur? Tyrelife için ek bir kayıt işlemine gerek yoktur. Yola Devam hizmetine kayıt olduğunuzda satın aldığınız lastikler yukarıda belirtilen sınıflar içinde ise (Bkz: Kimler yararlanabilir) Tyrelife üyesi de olursunuz. Kaç adet lastiğim için faydalanabilirim? Tyrelife hizmetinden en çok 1 lastik için yararlanılabilir. Lastiğim Hasar Görürse Ne Yapmalıyım? Faturanız ile Pirelli yetkili satıcılarına gidiniz. Koşullar Lastiklerinizin Tyrelife kapsamında yenilenmesi için aşağıdaki koşulların sağlanması gereklidir: Lastik kalan diş derinliği 5 mm üzerinde olmalıdır.

Fatura tarihinden itibaren 6 ay boyunca geçerlidir.

Lastik, üretildiği araç sınıfı için kullanılmış olmalıdır.

Hasar görmüş lastik yetkili satıcıya teslim edilmelidir.

Lastik faturası gösterilmelidir. Faturası olmayan lastiklerin TyreLife hizmeti kapsamında değiştirilmesi talebi kabul edilmeyecektir.

Program sadece özel araç sahipleri için geçerlidir. Ticari araçlar, taksiler, şirket üzerine kayıtlı araçlar, kiralık araçlar ve yarış araçları yararlanamazlar.

Kampanyayla ilgili detaylı bilgiye www.pirelli.com.tr adreslerinden ulaşılabiliyor.