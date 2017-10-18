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Pixel Visual Core (PVC), Google İlk Kez Kendi Mobil İşlemcisini Üretti

18 Ekim 2017 - 10:16 Android Donanım Mobil
Pixel Visual Core (PVC), Google İlk Kez Kendi Mobil İşlemcisini Üretti

Google’da kendi mobil işlemcisini üretmeye başladı.

Pixel Visual Core (PVC), Google İlk Kez Kendi Mobil İşlemcisini Üretti.

Google Pixel 2‘nin Mükemmel Kamerasına Güç Katmak için ilk kez kendi mobil işlemcisini üretti.

Google malum Android işletim sistemi ve kendi telefonlarını üretmek için donanım ve telefon üreticisi teknoloji devleri ile ortak çalışmalara zaten yıllardır imza atıyor. Ancak son çıkardığı Pixel 2′nin mükemmel kamerasına güç katmak için ilk kez mobil işlemci üretti.

Pixel Visual Core adı verilen mobil işlemci görüntü işleme görevleriyle ve makine öğrenme işlemleriyle ilgilenmek için tasarlandı.

Pixel 2’deki fotoğraf çekimlerindeki yaptığı katkı

Pixel Visual Core

Pixel Visual Core HDR+ etkin

Yukarıda Pixel 2’de HDR+ özelliği etkin iken çekilmiş bir örnek görüyorsunuz. Zengin gölgeler ve vurgulamalar alanlarında artan dinamik aralık ve ayrıntı sağlar.

Google, octa-core yani sekiz çekirdekli  yonganın saniyede 3 trilyon işlem yapabildiğini ve HDR + işlemesini geleneksel bir işlemcinin beş kat daha hızlı halledebileceğini söylüyor. Buna ilave olarak bu hesaplamalar için gereken enerjinin sadece onda birini ( 10’da 1 ) tükettiği söyleniyor.

Pixel Visual Core PVC Yongası Nedir?

PVC yongası şu an yalnızca Pixel 2‘nin varsayılan kamera uygulamasında HDR + moduyla çalışan işlemcisidir. Hemen belirtelim Google, önümüzdeki aylarda bir yazılım güncellemesi yoluyla görüntüleme ve makine öğrenme görevleri için diğer uygulamaların  bu işlemcinin avantajlarından faydalanabilmesi için izin vereceğini söylüyor.

PVC’nin gelişimi, Apple ve Huawei’nin AI uygulamaları için kendi neural – sinir işlemcilerini duyurmalarını ve bu yılın amiral gemilerini güçlendirecek işlemcilere yer vermeleri sonrası gerçekleşti. Bu özel işlemler için özel donanımlar oluşturma bu büyük şirketleri için oldukça mantıklı. Yazılım ile bu işlemcilerden ve donanımlardan en iyi performansı alabilirler.

TNW

 

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