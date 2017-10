Pixel2 XL Ekran Yanma Sorunları Google Tarafından İnceleniyor.

Google Pixel 2 XL Ekranı ekran yanması problemleri rapor ediliyor. Söz konusu raporları incelemeye alan Google nasıl bir çözüm üretecek merakla bekleniyor.

OLED ekranlarda uzun süre aynı görüntüler gösterildiğinde Ekran Yanması denilen problemlerin yaşandığı biliyor. Bu yüzden özellikle Samsung Home Düğmesini kaydırma gibi ufak numaralar kullanıyor.

Google Android Central‘a Pixel 2’nin P-OLED ekranının bu konudaki raporlarını incelediklerini aktardı. Bu aşamada konuyla ilgili olarak bir karara varmaktan çok ürünlerin daha kapsamlı bir kalite testine tabi tutulması vurgulanıyor.

Bu durumdan tam olarak kaç kişinin etkilendiği henüz bilinmiyor. Ancak başka ekran yanık şikayetleri var.

Pixel 2 XL ekranında ayrıca, bazı telefonlarda olduğu kadar canlı olmayan renkler (daha doğru olmasına rağmen) ve ekranı yeterince geniş açıdan izlediğinizde mavi bir renk tonu ile ilgili başka şikâyetler daha var.

Özetle Pixel 2 XL Özellikle Android Oreo’nun vitrin cihazlarından birisi olması bekleniyorken; ekran sorunlarıyla adının bu denli anılması insanın ağzında eksi bir tat bırakıyor.

That’s some pretty wild OLED burn-in on the Pixel 2 XL after maybe 7 days of full-time use pic.twitter.com/EPJTs6D0Kg

— Alex Dobie (@alexdobie) 22 Ekim 2017