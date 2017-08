PlayStation Plus Üyelik Kampanyası, 3 Ay HEDİYE, Tek Şart?

PlayStation Plus Üyelik Kampanyası

PlayStation Store’dan 12 Aylık Plus Üyelik Alana 3 Ay Hediye FIRSATI. PlayStation Plus Üyelik Kampanyası, 3 Ay HEDİYE, Tek Şart Var!

PlayStation Store’dan 12 Aylık Üyelik Satın Alın, 15 Ay Boyunca PlayStation Plus’ın Tadını Çıkarın

Mevcut PlayStation®Plus Üyeleri Dahil Tüm Oyunculara Yöneliktir.

Sony Interactive Entertainment Europe (SIEE), Oyuncuların PlayStation™Store’dan 12 aylık üyelik satın alarak PlayStation®Plus’ı 15 ay boyunca kullanabileceklerini açıkladı.

PlayStation Plus’ın 12 aylık üyelik için şu anki yıllık ücreti 149,99 TL’dir.

Teklif, mevcut PlayStation Plus üyeleri dahil tüm oyunculara açıktır ve 29 Ağustos Salı günü saat 12:00’a (TSİ) kadar yalnızca PlayStation Store’da geçerlidir.



PlayStation Plus üyeliğine sahip kullanıcılar PlayStation®4 çevrimiçi multiplayer oyun deneyiminden, her ay ücretsiz verilen iki PlayStation 4 oyunu fırsatından, 25 Ekim’e kadar yeni PlayLink sosyal parti oyunu That’s You!’yu bonus oyun olarak kazanma fırsatından, özel indirimlerden ve oyun kayıtları için 10 GB bulut depolama alanı avantajından yararlanabilir.

PlayStation Plus tüm dünyada 26,4 milyondan fazla ücretli üyeye sahiptir.

PlayStation Plus Üyelik Kampanyası – 12 AY FİYATINA 15 AY ÜYE OLUN Ekstra üç ay ücretsiz olarak sizin olsun

Sınırlı süreli teklif: 29 Ağustos’a kadar 12 ay fiyatına 15 ay boyunca PlayStation Plus’tan yararlanın.

Ekstra Üç Ay için Tıklayınız