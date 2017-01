Playstation Vr, 24 Ocak’ta Türkiye’de!

Geniş Çeşitlilikte Oyun ve Sanal Gerçeklik Deneyimi Yelpazesi sunan PS VR Sistemi, Sony Center, Teknosa, Vatan, MediaMarkt, OverGame ve D&R mağazalarında satılacak. Aynı tarihte satışına başlanacak PS VR oyunlarının tavsiye edilen satış fiyatları ise 79 TL ile 229 TL arasında değişiyor.

Sony’nin büyük sabırsızlıkla beklenen sanal gerçeklik sistemi PlayStation®VR (PS VR), 24 Ocak’ta, 1.699 TL’lik tavsiye edilen fiyatıyla satışa sunulacak. Sony Center, Teknosa, Vatan, MediaMarkt, OverGame ve D&R mağazalarında satılacak olan platform ile birlikte Sanal Gerçekliği oyuncularla buluşturacak birçok oyun da raflarda yerini alacak.

PlayStation®VR ile aynı mağazalarda satışa sunulacak PS VR uyumlu oyunlardan Until Dawn: Rush Of Blood, Hustle Kings VR ve Super Stardust Ultra VR 79 TL, VR Worlds ve Driveclub VR 149 TL, Battlezone, Eve Valkyrie, Robinson: The Journey ve RIGS ise 229 TL tavsiye edilen satış fiyatlarıyla oyun severlerle buluşacak.

Ev eğlencesine bir kilometre taşı

PlayStation®4 (PS4™) sistemi için oyun deneyimi sarmalayıcılığını bir üst düzeye taşıyan PS VR, ev eğlencesinde bir kilometre taşını temsil ediyor. Platform, oyuncuları oyunun dünyasına taşıyor ve kullanıcılarını yepyeni deneyimler sunan içeriklerle buluşturuyor. PS VR, oyuncuların oyunun sanal dünyasının içinde fiziksel olarak var olduklarını hissetmesini sağlıyor. PS VR, oyun severlerin oyun oynarken yaşadıkları hisleri en üst düzeye çıkartmak ve bambaşka bir dünyaya taşındıklarına inanmalarını sağlamak için, 360 derece baş takibi, geniş görüş alanı, yüksek yenileme oranları ve SIE’nin kendi çift kulaklı 3D ses teknolojisi gibi en son teknolojilerden yararlanıyor. Oyun severler, PlayStation®Move Hareket Kontrol Cihazı, DUALSHOCK®4 Kablosuz Kontrol Cihazı ve yakında gelecek olan PS VR Aim Controller gibi aksesuarları kullanarak sanal ortamlarda keşfe çıkabiliyor ve adeta oyunun dünyasının içindeymişçesine sezgisel olarak karakterlerle etkileşim içinde olabiliyorlar.