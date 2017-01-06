Polaroid’den İkonik Kamera Deneyimine Modern Bir Takdir;Pop

Polaroid, 80. yıldönümü için özel üretilen yeni cihazını CES’te tanıttı.

Polaroid, 3.9 inçlik LCD ekranı ve dahili Zink teknolojisi yazıcısı bulunan 20 megapiksel kameralı Pop’u üretmek için 80. yıldönümü için tasarım şirketi Ammunition ile bir araya geldi. Elde taşınabilir cihaz, dokunmatik ekran kontrollerine sahip, 1080p video kaydedebilir ve akıllı telefonunuza bağlanmanın ve çektiğiniz tüm fotoğrafları basabilmenin temel işlevine ek olarak bir microSD hafıza kartı yuvası bulunuyor. 80. yıl dönümünü kutlayan Polaroid deneyimine saygı göstermek için, tüm fotoğraflara imza basılması için bir seçenek sunulacak.

Sadece CES’te ilan edilen Polaroid Pop’un fiyatı henüz değil, ancak 2017 tatil sezonunda gelmesi bekleniyor.

Hypebeast