PornHub AI Teknolojisi Kullanarak Video Etiketlerini Oluşturuyor

Pornhub AI Teknolojisini video etiketlemede kullanıyor.

PornHub AI Teknolojisi Kullanarak Video Etiketlerini Oluşturuyor.

Yeni Sistem, Pornhub’un geniş veritabanındaki her klibi kataloglamak ve etiketlemek için makine öğrenimini kullanıyor.

Lütfen Dikkat Uyarı: Bu hikaye, açık cinsel eylemlere ilişkin bağlantılar ve açıklamaları veya görüntüleri içerebilir.

Dünyanın en önde gelen yetişkin sitesi Pornhub, milyonlarca kullanıcısı tarafından oluşturulan ve sadece 5 kelimeden oluşan etiketlemeye çözüm arıyor. Milyonlarca klibi etiketlemek ve arama sistemini geliştirmek isteyen site çareyi makine öğreniminde ve yapay zeka da arıyor.

Pornhub geliştirilen yeni sistem ile video kataloglamada ve video etiketlemede AI ve makine öğrenme sisteminden faydalanmaya başladı. Sistem, adların, yüzlerin ve konumların bir veritabanı oluşturmak için binlerce özel model ve eylem görüntüleri ile besleniyor. Ardından, bu veri Pornhub‘un sistemindeki kliplerle karşılaştırılacak ve geniş kapsamlı içerik kitaplığını otomatik olarak etiketleyip kataloğa alacak.

PornHub AI Teknolojisi Nasıl Kullanılıyor ve Eğitiliyor

Sistem daha sonra herhangi bir zamanda ekranda gerçekleştirilen hareketi tanımlamak için bilgisayarla görme – computer vision kullanmaya çalışacaktır. Sistem videodaki görüntülerden sahnede kimlerin yer aldığını ve yaptıklarını belirleyebiliyor.”blowjob,” “doggy,” “cowgirl,” ve “missionary” gibi.

Sistem, örneğin, sarışın sanatçıların belirlenmesi ve gerekli etiketleri ekleme kapasitesine de sahip. Şu anda kullanılan sistemle Pornhub, videoları daha önce belirtilen etiketlerle birlikte, araştırma izinde diğerlerinin izlediklerine göre gruplandırıyor.

Kısaca herhangi bir zamanda Model X’in videosunu arıyorsanız, tüm kliplerini rating oranlarına göre listelemeniz bir anlamda mümkün olacaktır.

Sistem, bugün itibarıyla yaklaşık 500.000 özellikli videoyu dolaştı, ancak şirket 2018’in başında tüm kütüphanesini kataloglamayı umuyor.