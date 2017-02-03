PornHub Cinsel Sağlık Merkezi Portalını Duyurdu

Pornhub, sosyal sorumluluk projesi kapsamında cinsel rehberlik yapacak portalını açtı.

Pornhub Cinsel Sağlık Merkezi portalı dünya genelinde sağlıklı cinsel yaşam konusunda rehberlik yapacak ve seks terapisti Dr. Laurie Betito tüm sorularınızı yanıtlayacak.

Pornhub, halihazırda dünyadaki milyonlarca yetişkine yönelik en büyük içerik tedarikçisi olarak biliniyor. Ancak şimdi internet üzerinden açılıp kapanan mutlu ve sağlıklı bir cinsel yaşamı nasıl yürüttüğünüz konusunda rehberlik sağlayan bir numaralı kaynak haline gelmek istiyor.

PornHub Cinsel Sağlık Merkezi Portalı

Dünyaca ünlü yetişkin sitesi PornHub Cinsel Sağlık Merkezi portalı duyurdu.

Pornhub şimdi eğitim temelli eğlencenin yeni bir türünü sunuyor. Yetişkinler sitesi, Çarşamba günü ünlü seks terapisti Dr. Laurie Betito ile bir araya geldiğini açıkladı. Cinsel Sağlık Merkezi Sexual Wellness Center kurduklarını açıkladı.

Bu portal, çok çeşitli konularda sorumlu danışmanlık ve bilgi sağlayacaktır.Konular arasında cinsel yolla bulaşan hastalıklarla ilgili konvansiyonel bilgiler ve güvenli seks uygulamaları da yer alıyor.

Dr. Betito ayrıca, haftalık bir Soru-Cevap oturumuna ev sahipliği yapacak ve izleyicilerinin sorularını cevaplayacak ve cevaplayacak.

Welcome to the Pornhub Sexual Wellness Center! on Pornhub