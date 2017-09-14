Pornhub Kullanıcıları iPhone X Tanıtımına Büyük ilgi Gösterdi

Pornhub İstatistikleri Apple Hayranlarının Güçlü Donanımı Sevdiğini Gösteriyor.

Pornhub Kullanıcıları iPhone X Tanıtımına Büyük ilgi Gösterdi. Ani Trafik düşüşünü gösteren ilginç Pornhub Trafik İstatistiği!

Apple hayranları kesinlikle iyi bir donanım parçası olmayı seviyor – yani Pornhub trafik istatistiklerinde de bunun böyle olduğu görülüyor.

Pornhub’ın yayımladığı ilginç istatistiklere göre iPhone X‘in tanıtıldığı etkinlik sırasında dünyanın önde gelen yetişkin sitesinde büyük trafik düşüklüğü yaşandı. Trafik düşüklüğünde ABD’deki düşüş en çok göze çarparken, aynı eğilimin dünya genelinde de olduğu ortaya çıktı.

Pornhub Kullanıcıları iPhone X Tanıtımına Büyük ilgi Gösterdi

TNW’nin Pornhub’tan elde ettiği istatistik bilgilere göre Amerikan topraklarında 1PM ET’de yani etkinliğin başladığı saatlerde Yüzde 7’lik bir düşüş, dünya çapında ise yüzde 4’lük bir ani düşüş yaşandı.

Ayrıca Pornhub istatistikleri, gösteri sırasında MacOS ve iOS cihazlardan gelen trafiklerinde yüzde 8 ve yüzde 12 oranında düştüğünü tespit etti.

Bir başka istatistik veride ise XXX video paylaşım hizmetini Edge ve Safari üzerinden kullananların iPhone X etkinliği başladığında sırasıyla yüzde 4 ve yüzde 8 oranında azaldığını gösteriyor. Etkinlik sonrası ise yüzde 3 geri dönmüş.

Etkinlik sonrası ise keskin bir yükseliş yeniden gerçekleşerek hızlı yüzde 4 artış oldu.

Görünen o ki iPhone X XXX topluluğunu seleflerine göre daha çok heyecanlandırmış.

TNW