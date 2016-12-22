Porsche Design Mate 9, 1500 $ Değerinde Akıllı Telefon mu?

Sınırlı sayıda üretilen Porsche Design Mate 9’da neler var?

Huawei Porsche Design Mate 9’un bu özel tasarım modeli gerçekten 1500$’lık fiyatını hak ediyor mu?

Huawei’nin duyurusunu gerçekleştirdiği Porsche Design Mate 9 modeli gerekten dikkat çekici.

Huawei Mate 9 Porsche Design ?

Tasarımında ilk göze çarpacak olan ve onu standart Mate 9’dan farklı kılan 5.5 inçlik QHD AMOLED ekranı. Mate 9’da olduğu gibi Kirin 960 işlemcisi, 6 GB RAM’i ve 256 GB depolama alanına sahip. Bu haliyle normal Mate 9 modelinden 2 GB RAM ve ilave 64GB dahili depolama alanı daha fazla.

Kamera tarafında ise Leica üretimi 20 ve 12 megapiksel çözünürlüğünde çift kameranın yer aldığı telefon, 4K video kayıt desteğine sahip. 4000 mAh kapasiteli batardan beslenen Mate 9 Porsche Design, hızlı şarj Teknolojisi ile birlikte geliyor.

Tabi, sınırlı sayıda üretilen özel bir telefonun, özel bir fiyatı var. Huawei, Mate 9 Porsche Design modelini 1500$ fiyat etiketi ile satışa sundu.

İşte size 1500$ satış fiyatı ile Prosche Design Mate 9 Karşınızda! DETAYLAR video’da…

AndroidCentral