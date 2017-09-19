Porsche Mission E Fiyatı Tesla Müşterilerine Peşinat Yaktırabilir

Porsche Mission E 2019’da Satışa Çıkıyor!

Porsche Mission E Fiyatı Tesla Müşterilerine Peşinat Yaktırabilir.

Porsche Mission E Fiyatı, Tesla Müşterilerinin siparişlerini durdurabilir. Giriş seviyesindeki aracın makul fiyatla sunulacağı belirtiliyor. Makul denilen fiyat, Yaklaşık 85.000 dolar ve “giriş seviyesi Panamera” fiyatı olacak.

Porsche patronu Oliver Blume, elektrikli ve spor otomobil hayranları için Porsche Mission E hakkında bazı ayrıntıları ortaya çıkardı. İlk defa 2015 yılında detaylarını gördüğümüz 15 dakikada yüzde 80’lik şarj seviyesine ulaşacak konsept aracın 2019’da satışa sunulacağını ve giriş seviyesindeki Panamera’nın 80 bin, 90 bin dolar arasında bir fiyatı olacağını Frankfurt otomobil fuarında Car Magazine’e açıkladı.

Blume, Konsept otomobiller bir tasarımcının rüyası olduğunu ancak Mission E iki yıl önce gördüğümüz konsept tasarıma çok yakın olduğunu söylüyor. 2019 yılında bu anlamda hedef TESLA’nın olası müşterilerinin aklını çelmek. EV yarışı kızışıyor.

Porche Mission E Fiyatı Tesla Müşterilerine Peşinat Yaktırabilir. İşte Konsept Otomobil

Porsche direkt olarak açıklamasa da Alman otomobil devi Mission E Concept ile Frankfurt Motor Show’da doğrudan Tesla Model S’i hedef alıyor.

Porsche Mission E gücünü mühendislerinin kullandığı iki sabit mıknatıslı senkron motorlarından alıyor tıpkı şirketin 919 Hybrid LMP1 yarış arabasında olduğu gibi.

Mission E 12 Sn’de 124 Mil hıza çıkabiliyor. Şüphesiz çok hızlı fakat hızından daha dikkat çekici olanı 800 Volt’luk sistemi kısa sürede şarj edebiliyor olması.

15 Dk içinde %80 şarj edebiliyorsunuz. Tabi Şarj edecek uygun istasyonu bulduğunuzu var sayıyorum. Bu durumda bir kahve molası süresinde yeniden 249 Mil’lik yol kat etme imkanı elde ediyorsunuz.

Gelelim Giriş Seviyesi Porsche Mission E Fiyatı ‘na

Porche Mission E Fiyatı – konusunda Porsche 80.000$ – 90.000$ arasında 87,200$ ki bu fiyat TESLA Model S 100D ile hemen hemen aynı. Tesla’nın P100D 135.000$’lık versiyonundan ise oldukça düşük.

Kısaca, 2019 da TESLA müşterileri verdikleri peşinatı yakabilir.