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PowerRay Sualtı Drone ile Balıkların Hiç Şansı Yok, 4K Kayıtta Cabası

3 Ocak 2017 12:26 Akıllı/Smart Cihazlar
PowerRay Sualtı Drone ile Balıkların Hiç Şansı Yok, 4K Kayıtta Cabası

PowerRay Sualtı Drone ile hem balık tutun hemde 4K filme alın!

PowerRay sualtı Drone, 4K film çekiyor, Sanal gerçeklik gözlüğü ile görsel bir şölen yaşatıyor!

Sahile veya göle balık tutmak için gidiyorsanız, en iyi yeri bulmak  için tecrübeye sahip olmanız gerekebilir. Yanlış yerde olta atmak sizin canınızı sıkabilir. PowerEgg Drone arkasındaki şirket olan PowerVision bu konuda size yardımcı olabilir. Şirket PowerRay Sualtı Drone’u geliştirdi.

PowerRay Sualtı Drone ile Balıklarların Hiç Şansı Yok, 4K Kayıtta Cabası

PowerRay Sualtı Drone, balıkları 40 metreye kadar “FishFinder” sonar bileşeni sayesinde tespit edebiliyor. 30 Metreye kadarda suyun altına dalabiliyor.

PowerRay Sualtı Drone ile Balıklarların Hiç Şansı Yok, 4K Kayıtta Cabası

Drone üzerindeki WiFi sistemi sayesinde entegre 4K kamerasıyla yakalan görüntüleri, resimleri hatta sıcaklık değerlerini iOS veya Android uygulaması aracılığıyla kullanıcısına izletebiliyor.

Ayrıca balık türlerine göre onları çekebilecek ışıklı yemleme sistemi bile mevcut. Kısacası balık tutmak isteyenler için harika bir cihaz.

PowerRay Sualtı Drone ile Balıklarların Hiç Şansı Yok, 4K Kayıtta Cabası

Bu sizin için yeterli değilse PowerVision buna birde sanal gerçeklik ekliyor. PowerRay ekstra alınan giyilebilir bir cihaz tarafından kontrol edilebiliyor ve kendi VR gözlüğü seçenekler arasında yer alıyor.

PowerRay Sualtı Drone ile Balıklarların Hiç Şansı Yok, 4K Kayıtta Cabası

PowerVision VR Goggles, hem “yerçekimini ve hareketleri” tanımakta ve kafanızı hareket ettirerek robotu kontrol etmenize olanak sağlıyor.

PowerRay’in ön siparişleri 27 Şubat’ta başlıyor. Henüz fiyatı belli değil ancak ilgilenenler için yurtdışında ön sipariş ile satışı başlıyor.

PowerVision (PRNewsWire)

PowerRay

 

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