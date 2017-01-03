PowerRay Sualtı Drone ile Balıkların Hiç Şansı Yok, 4K Kayıtta Cabası

PowerRay Sualtı Drone ile hem balık tutun hemde 4K filme alın!

PowerRay sualtı Drone, 4K film çekiyor, Sanal gerçeklik gözlüğü ile görsel bir şölen yaşatıyor!

Sahile veya göle balık tutmak için gidiyorsanız, en iyi yeri bulmak için tecrübeye sahip olmanız gerekebilir. Yanlış yerde olta atmak sizin canınızı sıkabilir. PowerEgg Drone arkasındaki şirket olan PowerVision bu konuda size yardımcı olabilir. Şirket PowerRay Sualtı Drone’u geliştirdi.

PowerRay Sualtı Drone, balıkları 40 metreye kadar “FishFinder” sonar bileşeni sayesinde tespit edebiliyor. 30 Metreye kadarda suyun altına dalabiliyor.

Drone üzerindeki WiFi sistemi sayesinde entegre 4K kamerasıyla yakalan görüntüleri, resimleri hatta sıcaklık değerlerini iOS veya Android uygulaması aracılığıyla kullanıcısına izletebiliyor.

Ayrıca balık türlerine göre onları çekebilecek ışıklı yemleme sistemi bile mevcut. Kısacası balık tutmak isteyenler için harika bir cihaz.

Bu sizin için yeterli değilse PowerVision buna birde sanal gerçeklik ekliyor. PowerRay ekstra alınan giyilebilir bir cihaz tarafından kontrol edilebiliyor ve kendi VR gözlüğü seçenekler arasında yer alıyor.

PowerVision VR Goggles, hem “yerçekimini ve hareketleri” tanımakta ve kafanızı hareket ettirerek robotu kontrol etmenize olanak sağlıyor.

PowerRay’in ön siparişleri 27 Şubat’ta başlıyor. Henüz fiyatı belli değil ancak ilgilenenler için yurtdışında ön sipariş ile satışı başlıyor.