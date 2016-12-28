Star Wars’un ‘Prenses Leia’sı Carrie Fisher öldü

Star Wars’un ‘Prenses Leia’sı Carrie Fisher hayatını kaybetti.

Star Wars serilerinin efsane olmuş karakterlerinden biri daha aramızdan ayrıldı. Prenses Leia karakterini canlandıran 60 yaşındaki ABD’li oyuncu Carrie Fisher, üç gün önce geçirdiği kalp krizi sonrası hastanede hayatını kaybetti.

Star Wars’un ‘Prenses Leia’sı Carrie Fisher öldü

Geçen sene aralık ayında vizyona giren Star Wars Bölüm 7: Güç Uyanıyor’da eski rolünü yeniden canlandıran Fisher, seneye vizyona girecek olan devam filmi Bölüm 8’in çekimlerine devam ediyordu.

Uçakta kalp krizi geçirdi.

60 yaşındaki ünlü oyuncunun İngiltere’nin başkenti Londra’dan ABD’nin Los Angeles kentine giden uçakta kalp krizi geçirmişti.

Uçak Los Angeles’a iner inmez ambulansla hastaneye kaldırılan Fisher’in durumunun kritik olduğu söylenmişti.

nytimes

Star Wars’un ‘Prenses Leia’sı Carrie Fisher öldü!



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