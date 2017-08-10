PS4 Pro 5.0 Firmware 60 Fps Twitch Streaming Desteği Getiriyor

Sony, PlayStation 4 için 5.0 Firmware Güncellemesi ima etti.

PS4 Pro 5.0 Firmware 60 Fps Twitch Streaming Desteği Getiriyor.

Sony büyük bir güncelleminin sinyalini verdi. Peki ama yeni güncelleme kim için ne gibi yenilikler getiriyor. Eurogamer’in bu konuda bir fikri var.

Sitenin en azından bazı somut yükseltmeler hakkında kaleme aldığı notlar var. Bunların en başında mevcut PS4 Pro sahipleri, saniye 60 kare hızla Twitch’te oyunlarını yayınlama seçeneğine sahip olacaklar. Bir başka deyişle;

PS4 Pro 5.0 Firmware 60 Fps Twitch Streaming Desteği Getiriyor !!!

Elbette PC kullanıcıları için bu önemli bir şey değil, fakat TV‘nizde gördüğünüz saniye kare hızında bir döğüş oyununu ve shooter tarzı bir oyunun başkalarına göstermek isterseniz bu büyük bir önem taşır.

Güncellemede Pro hesabınızın olup olmadığından daha fazla şey olacak. Aileler artık çoklu yetişkin hesapları seçeneğine sahipler ve ebeveyn kontrollerini hesap bazında ayarlayabilirsiniz (örneğin, gençler daha küçük kardeşlerine göre daha fazla özgürlüğe sahip olabilir). Ayrıca, sadece tanınmış geliştiriciler ve video kişiliklerini değil, herkesin hesabını takip edebilirsiniz.Ayrıca sistem bildirimlerinizi görmek için ana ekrana dönmekten bıktıysanız, Hızlı Menü seçeneğide bulabilirsiniz.

PS4 Pro 5.0 Firmware Ne Zaman Geliyor?

PS4 5.0 Fireware Update ne zaman geleceği konusunda kesin bir açıklama henüz yapılmadı ancak; Sony’nin Temmuz ayı ortasında Beta Testlerinin kaydını yapmaya başladığını düşünürsek fazla bir zaman yoktur. Bir kaç hafta içinde gelme olasılığı yüksek, bununla birlikte yenilenmiş Playstation Mobil Uygulamasıyla birlikte yeni bir tasarıma sahip olmasıda mümkün.