Puhutv Dijital Yayına Başladı, Televizyon Yayıncılığını Dijitale Taşınıyor

Doğuş Grubu Televizyon Yayıncılığını Dijitale Taşıyor.

Puhutv Dijital Yayına Başladı, Online televizyon kanalı!

Doğuş Grubu’nun, yayıncılık sektöründeki son yatırımı, online televizyon kanalı puhutv oldu. İnternetin hızlanması ve akıllı cihazların yaygınlaşmasıyla değişen televizyon izleme deneyimini Türkiye’ye getiren puhutv; “En sevilen yerli dizi ve filmlerin online adresi olmak” vizyonuyla yayın hayatına başladı.

Puhutv Dijital Yayına Başladı, Online Televizyon Kanalı Puhutv

Geçtiğimiz ay test yayınına başlayan puhutv’ye www.puhutv.com adresindeki websitesinin yanı sıra, telefon ve tablet uygulamalarından da erişmek mümkün. Zengin bir içerikle izleyiciyle buluşan puhutv, yakında akıllı televizyonlardan da izlenebilecek.

İzleyicisini tanıyan televizyon

Kolay kullanım imkânının yanı sıra yüksek görüntü kalitesine sahip; popüler ve güncel içerikler sunmayı hedefleyen puhutv, “izleyicisini tanıyan televizyon” anlayışını benimsiyor. puhutv; izleyicilerden gelen talep ve önerilerle içeriğini zenginleştirirken, teknolojik altyapısıyla izleyicilerine kendi beğeni ve tercihleri doğrultusunda kişiselleştirilmiş televizyon izleme deneyimi sunuyor. Mobil cihazlardan da izlenilebilen puhutv;bu deneyimi zaman ve mekândan bağımsız, tüm ekranlarda özgürce yaşama imkânı sağlıyor.

10.000 Saatten fazla lisanslı içerik

Tamamen ücretsiz olan puhutv’de izleyiciler, yüksek rating alan güncel prime time dizileri, günümüz Türk Sineması’nın popüler filmlerini, unutulmaz Yeşilçam klasiklerini ve Türk yönetmen sinemasının seçkin eserlerini bulabiliyor. Çok yakın zamanda ise çocukların ilgiyle izlediği çizgi filmler yüksek görüntü kalitesiyle ve tek parça olarak izlenebilecek. Türkiye’nin önde gelen yapım şirketleri ve televizyon kanalları ile yapılan anlaşmalar sonucunda puhutv, toplam 10.000 saatten fazla lisanslı içeriğe ev sahipliği yapıyor. İçeriklerin, her geçen gün arttırılması planlanıyor.

Puhutv kendi dizisini yapacak

puhutv ayrıca online televizyonların tüm dünyada popülerleşmesinin en önemli nedenlerinden biri olan ve yenilikçi bir anlayışla dizi sektörüne de yeni bir soluk getiren “orijinal içerik” konseptini de izleyicilere sunuyor. Ülkemizde sadece puhutv’de izlenebilecek olan ve mevcut dizilerin aksine, 60 dakika ile sınırlanan çok özel yapımlar 2017 yılı itibariyle izleyiciyle buluşacak.



Doğuş Grubu şirketlerinden Doğuş Dijital’in hayata geçirdiği puhutv, başta Türk dizileri olmak üzere binlerce saatlik dizi ve filmi, yüksek görüntü kalitesiyle, ücretsiz olarak izleyiciyle buluşturan online televizyon kanalıdır. “En sevilen yerli dizi ve filmlerin online adresi olmak’’ vizyonuyla yola çıkan puhutv, istenildiği yerde, zamanda ve platformda, kaliteli ve kesintisiz izlenebilen yerli içeriğiyle, tüm paydaşlarıyla buluşmayı hedeflemektedir.

Puhutv Dijital Yayına Başladı, Televizyon Yayıncılığını Dijitale Taşınıyor!